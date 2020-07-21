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В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, приостановленные в темное время суток, возобновлены утром, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:26
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия

В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2

03:26 21.07.2020
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CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, приостановленные в темное время суток, возобновлены утром, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Поиски возобновлены. По нашей информации, они летают практически по тем же маршрутам. Пока вылетело два борта – вертолет Ми-8 и самолет Ан-2", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на его борту находятся шесть человек, из них два члена экипажа и четыре пассажира. Ан-2 взлетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. СК информировал о начале доследственной проверки. Бурятская транспортная прокуратура также начала проверку.
По данным прокуратуры, самолет совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения территории химобработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 15:50
В МЧС рассказали о повторном облете в районе исчезновения Ан-2 в Бурятии
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Исчезновение Ан-2 в БурятииРеспублика БурятияАн-2Происшествия
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