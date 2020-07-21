https://ria.ru/20200721/1574623327.html
В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, приостановленные в темное время суток, возобновлены утром, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:26
2020-07-21T03:26
исчезновение ан-2 в бурятии
республика бурятия
ан-2
происшествия
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https://ria.ru/20200720/1574603010.html
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155808/66/1558086608_0:75:1024:651_1400x0_80_0_0_402bd2b64c15f0a6943373211ff14ebd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исчезновение ан-2 в бурятии, республика бурятия, ан-2, происшествия