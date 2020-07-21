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"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
Россияне в июне-июле почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличили спрос на товары, связанные со строительством и ремонтом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:20
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россия, общество

"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта

03:20 21.07.2020
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© Fotolia / Kalinovsky DmitryПродавец в магазине
Продавец в магазине
© Fotolia / Kalinovsky Dmitry
Продавец в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россияне в июне-июле почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличили спрос на товары, связанные со строительством и ремонтом, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
"Аналитики "Авито" отмечают рекордный рост спроса на товары категории "Ремонт и строительство". В июне-июле показатели значительно выросли по сравнению с прошлым годом, однако ажиотаж стал меньше, чем в месяцы самоизоляции - это продиктовано и сезонными факторами, и последствиями пандемии", - сообщили в компании.
"Авито" оценивает число запрошенных контактов - количество переходов по ссылке "показать номер" или "написать сообщение" на площадке. По данным сервиса, в июне-июле спрос на товары указанной категории увеличился на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Однако, как отметили в компании, в летние месяцы интерес россиян к данной категории товаров стал на 5% ниже по сравнению с апрелем-маем. "Такая динамика отчасти объясняется сезонностью - весной с приходом первых теплых дней традиционно начинается строительный период", - указали в сервисе.
Наиболее востребованными в летние месяцы оказались стройматериалы - в них нуждались 55% из всех пользователей, заинтересованных в товарах категории. Спрос на стройматериалы в июне-июле был в два раза выше, чем в 2019 году, но по сравнению с апрелем-маем он уменьшился на 6%. Средняя стоимость таких товаров стала выше на 13% по сравнению с прошлым годом, с мая она снизилась на 5%.
Второй по популярности категорией товаров стали инструменты, ими интересовались 16% пользователей. "Помимо ремонта россияне ухаживают за придомовыми территориями и загородными участками. Спрос на садовую технику в июне-июле подскочил на 127% по сравнению с тем же периодом в прошлом году", - рассказали в компании.
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