"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россияне в июне-июле почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличили спрос на товары, связанные со строительством и ремонтом, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

"Аналитики "Авито" отмечают рекордный рост спроса на товары категории "Ремонт и строительство". В июне-июле показатели значительно выросли по сравнению с прошлым годом, однако ажиотаж стал меньше, чем в месяцы самоизоляции - это продиктовано и сезонными факторами, и последствиями пандемии", - сообщили в компании.

"Авито" оценивает число запрошенных контактов - количество переходов по ссылке "показать номер" или "написать сообщение" на площадке. По данным сервиса, в июне-июле спрос на товары указанной категории увеличился на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, как отметили в компании, в летние месяцы интерес россиян к данной категории товаров стал на 5% ниже по сравнению с апрелем-маем. "Такая динамика отчасти объясняется сезонностью - весной с приходом первых теплых дней традиционно начинается строительный период", - указали в сервисе.

Наиболее востребованными в летние месяцы оказались стройматериалы - в них нуждались 55% из всех пользователей, заинтересованных в товарах категории. Спрос на стройматериалы в июне-июле был в два раза выше, чем в 2019 году, но по сравнению с апрелем-маем он уменьшился на 6%. Средняя стоимость таких товаров стала выше на 13% по сравнению с прошлым годом, с мая она снизилась на 5%.