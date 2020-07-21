Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания

Этой поправке нет в версии оборонного бюджета, которую обсуждают в сенате, так что ее предстоит согласовать двум палатам конгресса, и только в этом случае она может оказаться в финальной версии законопроекта. Сенатор Том Коттон предложил выделить до 10 миллионов долларов на проекты, связанные с ядерными испытаниями, "если это потребуется".