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Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
Палата представителей конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету, целью которой является помешать администрации Дональда Трампа проводить ядерные... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:13
2020-07-21T03:13
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сша, в мире
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости.
Палата представителей конгресса США
приняла поправку к оборонному бюджету, целью которой является помешать администрации Дональда Трампа
проводить ядерные испытания, свидетельствуют результаты голосования.
Палата представителей проголосовала 227 голосами против 179 за поправку, запрещающую выделять средства на ядерные испытания с любым уровнем радиоактивных выбросов.
Этой поправке нет в версии оборонного бюджета, которую обсуждают в сенате, так что ее предстоит согласовать двум палатам конгресса, и только в этом случае она может оказаться в финальной версии законопроекта. Сенатор Том Коттон предложил выделить до 10 миллионов долларов на проекты, связанные с ядерными испытаниями, "если это потребуется".
Аналогичные запреты большинство демократов в палате представителей внесло и в два других законопроекта, которые необходимо принять в ближайшем будущем. Демократы опасаются гонки вооружений, в том числе с Россией и Китаем
, если США первыми возобновят ядерные испытания.
Член палаты представителей от Юты Бен Макадамс заявил, что жители этого штата по-прежнему страдают от последствий ядерных испытаний, проводившихся многие десятилетия назад. "Зачем нам вновь становиться на этот путь?" - задался вопросом Макадамс в заявлении, которое цитирует издание Hill
.
При этом республиканка из Вайоминга Лиз Чейни заявила, что отказ от ядерных испытаний равносилен одностороннему вооружению.
"Подобный запрет лишь побуждает наших противников и подрывает доверие наших союзников к нашему ядерному "зонтику", - заявила Чейни.