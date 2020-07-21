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Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
Число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России превышает 67 человек, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T03:07
2020-07-21T08:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Число "нулевых пациентов" с СOVID-19
в России
превышает 67 человек, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Эта цифра взята из первого исследовании геномной эпидемиологии COVID-19 в России, выполненного при участии ученых из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича. Базыкин руководил научной группой.
"Даже по тем ограниченным вариантам что у нас есть, мы видим 67 независимых завозов. Часть из них привела к распространению вируса в России. Мы видим девять линий внутрироссийских, которые распространяются по России и нигде больше, кроме России, их нет. Я уверен, что и то и другое число — это недооценка. У нас не было одного "нулевого" пациента, у нас было множество завозов, можно говорить о некотором потоке этих людей", — сказал профессор.
Он также пояснил, что "поток зараженных" в России наблюдался в течение двух недель, когда уже возникли вспышки в Европе. Как уточнил ученый, меньшее число линий распространения эпидемии по сравнению с количеством "нулевых пациентов" связано с тем, что многие не стали распространителями инфекции. По каким причинам, ученым пока неизвестно.
Профессор отметил, что первый человек, для которого есть генетические последовательности распространения вируса — это женщина, приехавшая из Франции.
"Генетически мы подтверждаем, что ее вариант вируса такой, какой был в это время только в Франции. Но, как я и сказал, не было такого отдельного человека, который принес вирус во всю России, было много событий завоза, было много "нулевых" пациентов, каждый из которых спровоцировал маленькую вспышку в каждом городе, в который он приезжал", — подчеркнул исследователь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.