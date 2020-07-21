Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России

"Даже по тем ограниченным вариантам что у нас есть, мы видим 67 независимых завозов. Часть из них привела к распространению вируса в России. Мы видим девять линий внутрироссийских, которые распространяются по России и нигде больше, кроме России, их нет. Я уверен, что и то и другое число — это недооценка. У нас не было одного "нулевого" пациента, у нас было множество завозов, можно говорить о некотором потоке этих людей", — сказал профессор.