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Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
Число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России превышает 67 человек, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:50
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России

03:07 21.07.2020 (обновлено: 08:50 21.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России превышает 67 человек, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Эта цифра взята из первого исследовании геномной эпидемиологии COVID-19 в России, выполненного при участии ученых из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича. Базыкин руководил научной группой.
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"Даже по тем ограниченным вариантам что у нас есть, мы видим 67 независимых завозов. Часть из них привела к распространению вируса в России. Мы видим девять линий внутрироссийских, которые распространяются по России и нигде больше, кроме России, их нет. Я уверен, что и то и другое число — это недооценка. У нас не было одного "нулевого" пациента, у нас было множество завозов, можно говорить о некотором потоке этих людей", — сказал профессор.

Он также пояснил, что "поток зараженных" в России наблюдался в течение двух недель, когда уже возникли вспышки в Европе. Как уточнил ученый, меньшее число линий распространения эпидемии по сравнению с количеством "нулевых пациентов" связано с тем, что многие не стали распространителями инфекции. По каким причинам, ученым пока неизвестно.
Профессор отметил, что первый человек, для которого есть генетические последовательности распространения вируса — это женщина, приехавшая из Франции.
"Генетически мы подтверждаем, что ее вариант вируса такой, какой был в это время только в Франции. Но, как я и сказал, не было такого отдельного человека, который принес вирус во всю России, было много событий завоза, было много "нулевых" пациентов, каждый из которых спровоцировал маленькую вспышку в каждом городе, в который он приезжал", — подчеркнул исследователь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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