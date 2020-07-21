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СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Иск о домогательствах и сексуальном насилии подан против бывшего ведущего телеканала Fox News Эда Генри, уволенного в начале июля, сообщает издание Hill. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T02:50
fox news
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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fox news, сша, в мире

СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах

02:50 21.07.2020
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CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, IdahoАвтомобили полиции в США
Автомобили полиции в США
CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, Idaho
Автомобили полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иск о домогательствах и сексуальном насилии подан против бывшего ведущего телеканала Fox News Эда Генри, уволенного в начале июля, сообщает издание Hill.
В начале июля сообщалось, что Эд Генри уволен по результатам расследования сторонней юридической фирмы о сексуальных домогательствах. Отмечалось, что 25 июня на Генри поступила жалоба от адвоката бывшего сотрудника, который стал жертвой сексуального домогательства на рабочем месте несколько лет назад. Адвокат Генри Кэтрин Фоти распространила заявления, где говорилось, что тот отрицает обвинения.
Как сообщает Hill, иск подан от имени Дженнифер Экхарт и Кэти Арю. Агентство Блумберг отмечает, что обе женщины являются бывшими сотрудницами телеканала.
В соответствии с иском, Эд Генри домогался обеих женщин, а также изнасиловал одну из них. Кроме того, руководство телеканала, предположительно, зная о неподобающем поведении ведущего, поддержало и повысило его, впоследствии уволив, лишь осознавая неизбежность предстоящего судебного иска. Наконец, согласно иску, к сексуальным домогательствам причастны также некоторые другие сотрудники Fox News.
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Телеканал, в свою очередь, настаивает на недостоверности обвинений против руководства и других сотрудников.
"Основываясь на результатах независимого всестороннего расследования, проведенного сторонней юридической фирмой … мы пришли к выводу, что все обвинения Кэти Арю против Fox News, включая руководство телеканала и телеведущих Такера Карлсона, Шона Хэннити, Говарда Куртца и сотрудника Джанно Калдвелла, не соответствуют действительности, являются надуманными и полностью лишены каких-либо оснований", - цитирует заявление Fox News газета Hill.
Увольнение Эда Генри - не первый случай, когда журналисты Fox News покидали телеканал из-за случаев сексуального домогательства по отношению к коллегам. Так, в 2017 году компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении "звездного" ведущего и политического комментатора Билла О'Рейли, замешанного в скандале с приставаниями к женщинам.
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