В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов

Такой же штраф, согласно проекту, должны будут заплатить и другие кредиторы, а штраф для должностных лиц таких организаций увеличится вдвое - до 20-200 тысяч рублей. Аналогичные размеры штрафов в настоящее время установлены для коллекторских агентств, включенных в госреестр, и их должностных лиц.

Сейчас за нарушения, допущенные кредитором или действующим от его имени лицом (за исключением кредитных организаций) при возврате просроченной задолженности, статьей 14.57 КоАП предусмотрен штраф для юрлиц в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, а для их должностных лиц – от 10 до 100 тысяч. Подобная формулировка трактуется судами как исключающая из-под наказания банки. Для коллекторских агентств штраф в данный момент составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а для их должностных лиц – от 20 тысяч до 200 тысяч.