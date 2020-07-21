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В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T02:26
михаил мишустин
госдума рф
общество
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РИА Новости
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михаил мишустин, госдума рф, общество

В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов

02:26 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан и распространении такой ответственности на банки, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на предыдущей неделе отмечал необходимость усиления защиты граждан, которые "взяли кредит, но пока не могут его вернуть". Поэтому в случае угроз плательщику со стороны кредитной организации, она будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, пояснял он. Дела о таких правонарушениях будет рассматривать Федеральная служба судебных приставов (ФCСП).
Такой же штраф, согласно проекту, должны будут заплатить и другие кредиторы, а штраф для должностных лиц таких организаций увеличится вдвое - до 20-200 тысяч рублей. Аналогичные размеры штрафов в настоящее время установлены для коллекторских агентств, включенных в госреестр, и их должностных лиц.
Сейчас за нарушения, допущенные кредитором или действующим от его имени лицом (за исключением кредитных организаций) при возврате просроченной задолженности, статьей 14.57 КоАП предусмотрен штраф для юрлиц в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, а для их должностных лиц – от 10 до 100 тысяч. Подобная формулировка трактуется судами как исключающая из-под наказания банки. Для коллекторских агентств штраф в данный момент составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а для их должностных лиц – от 20 тысяч до 200 тысяч.
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