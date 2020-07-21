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Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
Боливийская прокуратура приняла в работу иск правительства о предполагаемых фактах коррупции к бывшему министру экономики и действующему кандидату в президенты... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T02:10
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РИА Новости
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боливия, в мире

Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции

02:10 21.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Боливия. Архивное фото
ЛА-ПАС, 21 июл - РИА Новости. Боливийская прокуратура приняла в работу иск правительства о предполагаемых фактах коррупции к бывшему министру экономики и действующему кандидату в президенты от социалистического движения MAS Луиса Арсе.
"Иск принят генеральной прокуратурой, поэтому в ближайшие дни обвиняемые должны будут явиться для дачи показаний", - сообщил журналистам заявитель, глава пенсионного фонда страны Серхио Флорес.
Пенсионный фонд и министерство экономики обвиняют Арсе в причинении предполагаемого экономического ущерба в размере до 14 миллионов долларов США в результате задержки национализации операторов пенсионных фондов, которые действуют в Боливии с 1990-х годов.
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