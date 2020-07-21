Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Военнослужащие российской военной базы в Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе внезапной проверки отбили с помощью зенитных ракетных систем С-300 авианалет условного противника, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчеты зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отразили налет штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения", - говорится в сообщении.

Пуски, тем не менее, были не реальными, а электронными.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих. Они задействовали более 50 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 "Фаворит", а также комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла".

Новая внезапная проверка началась в Вооруженных силах России 17 июля по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина . Задействованы войска Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также морская пехота ВМФ.