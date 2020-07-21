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Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе внезапной проверки отбили с помощью зенитных ракетных систем С-300 авианалет условного противника,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T02:07
2020-07-21T02:07
россия
зрк с-300
абхазия
безопасность
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россия, зрк с-300, абхазия, безопасность
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии
в ходе внезапной проверки отбили с помощью зенитных ракетных систем С-300
авианалет условного противника, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчеты зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отразили налет штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения", - говорится в сообщении.
Пуски, тем не менее, были не реальными, а электронными.
Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих. Они задействовали более 50 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 "Фаворит", а также комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла".
Новая внезапная проверка началась в Вооруженных силах России 17 июля по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина
. Задействованы войска Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также морская пехота ВМФ.
Итого привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения. Завершится внезапная проверка 21 июля.