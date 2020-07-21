Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона

Городской или домашний телефон в России проиграли битву за популярность мобильным аналогам, но это не повод от него отказываться. Проводные средства связи до сих пор остаются важными частями государственной системы гражданской обороны и их используют в качестве средства экстренного оповещения, уверен Леонтий Букштейн.

"Трехпрограммные радиоприемники уже никто не вспоминает. Когда-то они тоже были средствами оповещения населения о ЧП, но они ушли, потому что сейчас слишком много всего есть и в интернете, и по телевизору. Но не скажу, что наши стационарные телефоны ждет схожая учесть. Все-таки это – резервный канал связи. Государство пока будет их поддерживать. Такие средства гражданской обороны и оповещения все равно нужны", – уверен эксперт.