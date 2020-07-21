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Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона
Городской телефон теряет актуальность, но у него остаются две жизненно важные функции, ради которых его стоит сохранить. О них рассказал в интервью радио... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T02:05
россия
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, общество

Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона

02:05 21.07.2020
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© Fotolia / Maksym DykhaТелефонный аппарат
Телефонный аппарат
© Fotolia / Maksym Dykha
Телефонный аппарат. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Городской телефон теряет актуальность, но у него остаются две жизненно важные функции, ради которых его стоит сохранить. О них рассказал в интервью радио Sputnik шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.
Городской или домашний телефон в России проиграли битву за популярность мобильным аналогам, но это не повод от него отказываться. Проводные средства связи до сих пор остаются важными частями государственной системы гражданской обороны и их используют в качестве средства экстренного оповещения, уверен Леонтий Букштейн.
"Трехпрограммные радиоприемники уже никто не вспоминает. Когда-то они тоже были средствами оповещения населения о ЧП, но они ушли, потому что сейчас слишком много всего есть и в интернете, и по телевизору. Но не скажу, что наши стационарные телефоны ждет схожая учесть. Все-таки это – резервный канал связи. Государство пока будет их поддерживать. Такие средства гражданской обороны и оповещения все равно нужны", – уверен эксперт.
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Количество активных абонентов городских телефонов в России снижается, но до полного отказа от такого вида связи еще далеко. Леонтий Букштейн объяснил радио Sputnik, что даже ради одного, но жизненно важного звонка, стационарную связь стоит сохранить.
"У меня в семье настаивают, чтобы мы отказались от домашнего телефона. Я считаю, что все может быть, и тогда для связи будет только стационарный телефон. На всякий случай он все-таки нужен. А многим людям преклонного возраста он просто необходим. Не все из них могут быстро вызвать скорую помощь по мобильному или знают номер 112, а телефон 03 знают все. Не такие уж и страшные деньги нужны для оплаты телефонного аппарата, даже если его используют всего раз в месяц", – рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.
1391383460
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