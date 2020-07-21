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В Колумбии число случаев COVID-19 превысило 200 тысяч
Число выявленных заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 200 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:42
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коронавирус covid-19, колумбия, в мире

В Колумбии число случаев COVID-19 превысило 200 тысяч

01:42 21.07.2020
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© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкКолумбия
Колумбия
© РИА Новости / Чернощек А
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Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 200 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны.
Согласно данным минздрава, за последние сутки было выявлено 6 727 новых случаев заражения и зафиксировано 193 летальных исхода. В общей сложности COVID-19 в стране заразились 204 005 человек, скончались 6 929 заболевших. Излечились 95 804 пациентов. Отмечается, что с начала эпидемии в Колумбии было проведено 1 236 569 тестов.
Колумбия находится на пятом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в Латинской Америке после Бразилии, Мексики, Перу и Чили.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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