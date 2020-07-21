В Колумбии число случаев COVID-19 превысило 200 тысяч

Согласно данным минздрава, за последние сутки было выявлено 6 727 новых случаев заражения и зафиксировано 193 летальных исхода. В общей сложности COVID-19 в стране заразились 204 005 человек, скончались 6 929 заболевших. Излечились 95 804 пациентов. Отмечается, что с начала эпидемии в Колумбии было проведено 1 236 569 тестов.