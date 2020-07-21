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В Канаде один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолета
Один человек скончался и двое пострадали в результате крушения вертолета в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке Канады, сообщает телеканал CTV. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:39
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РИА Новости
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353
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канада, в мире

В Канаде один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолета

01:39 21.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет
Вертолет
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Один человек скончался и двое пострадали в результате крушения вертолета в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке Канады, сообщает телеканал CTV.
По информации телеканала, полиция получила сообщение о крушении вертолета у озера Торберн в 200 километрах от столицы провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Сент-Джонса.
На борту вертолета находилось три человека, один из них скончался на месте происшествия, двое других пострадали и были доставлены в больницу прибывшими спасателями.
Причина крушения выясняется.
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