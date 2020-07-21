https://ria.ru/20200721/1574622480.html
В Канаде один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолета
Один человек скончался и двое пострадали в результате крушения вертолета в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке Канады, сообщает телеканал CTV. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:39
2020-07-21T01:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, в мире