Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574622417.html
Группа демократов внесла в сенат США резолюцию против участия России в G7
Группа сенаторов-демократов внесла в сенат США проект резолюции против участия России в заседаниях "большой семерки". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:29
россия
g7
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/90667/78/906677883_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_ee213cff8a2aafb0f05536e8f9c3da83.jpg
https://ria.ru/20200703/1573836670.html
Опять Владимир Владимирович не выездной ..
13
Если я не ошибаюсь, дядя Вова дал четко понять, что нам нет интереса участвовать в ж7. Как минимум по причине бессмысленности этого сборища без Китая и Индии
13
5
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/90667/78/906677883_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_ee213cff8a2aafb0f05536e8f9c3da83.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/90667/78/906677883_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_1f5e33a0c83f7b985958992b1b4476bf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/90667/78/906677883_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_bef9ef42323a19879a0f40d833fb1a23.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, g7, сша, в мире

Группа демократов внесла в сенат США резолюцию против участия России в G7

01:29 21.07.2020
3553
© РИА Новости / Подоровская НатальяЗдание Конгресса США
Здание Конгресса США
© РИА Новости / Подоровская Наталья
Здание Конгресса США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Группа сенаторов-демократов внесла в сенат США проект резолюции против участия России в заседаниях "большой семерки".
"Вместо того, чтобы использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы бороться с российскими угрозами нашим войскам, выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент (Дональд) Трамп пытается нормализовать отношения США (с Россией) и вознаградить Кремль. Сегодняшняя резолюция ясно дает понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединенных Штатов", - говорится в проекте резолюции.
Перспективы принятия документа конгрессом неясны.
Трамп отложил намечавшуюся на июнь встречу G7 на сентябрь и предложил провести ее с участием России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Ряд других членов "семерки" воспротивились расширению состава. Россия не участвует в работе группы с 2014 года.
Россия ранее опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы и в дела сопредельных с РФ государств.
Флаги стран-участниц саммита G7
3 июля, 11:30
США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7
20710023
Обсудить 5
РоссияG7СШАВ мире
Популярные комментарии
Опять Владимир Владимирович не выездной ..
21 июля, 01:53
Деда Паша
140026
Если я не ошибаюсь, дядя Вова дал четко понять, что нам нет интереса участвовать в ж7. Как минимум по причине бессмысленности этого сборища без Китая и Индии
21 июля, 04:31
АМАлександр Марков
1200001
Рекомендуем
Джозеф Байден
Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Патришиа и Марк Макклоски направляют оружие на протестующих в Сент-Луисе
В США будут судить пару, направившую оружие на протестующих
Бойцы сирийской оппозиции
США осудили "теракт" в Сирии на территории, подконтрольной оппозиции
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
Гонконг
Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
ЗРС С-300
Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель оценила ситуацию вокруг фонда восстановления экономики Евросоюза
Главный дизайнер Дома моды Firdaws, дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова на показе своей коллекции в Грозном
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Двух перекрывших движение на Невском проспекте активистов арестовали
Курс рубля
Курс рубля уверенно вырос по отношению к доллару и евро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
11:20Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
11:19Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
11:19Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
11:18Фрегат "Адмирал Касатонов" вошел в состав ВМФ
11:17МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
11:12"Тотальный диктант" разработает образовательную систему для взрослых
11:12Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
11:12В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Лента новостейМолния