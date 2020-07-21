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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Глава Чечни Рамзан Кадыров после попадания в черных список в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:02
майк помпео
мария захарова
айшат кадырова
валерий фадеев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
рамзан кадыров
сша
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Что такое "помпео"? Оно откуда вообще там всплыло? 😀
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Пампеве понадобиться миллиард долларей на новую охрану, да и то ... - возможны варианты.
112
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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майк помпео, мария захарова, айшат кадырова, валерий фадеев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, рамзан кадыров, сша, в мире, политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

01:02 21.07.2020
338152
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после попадания в черных список в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее".
Этими словами он подписал фото в телеграме, на котором стоит в комнате для хранения оружия.
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Вчера, 21:28
В Чечне призвали США "помалкивать о правах человека"
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении главы Чеченской Республики в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову.
"Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа", — написал Кадыров в "Вконтакте". Он добавил, что именно этим США показали "лживое лицо мировых интриганов и провокаторов".

Реакция дочери Кадырова

Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список, заявив, что такое "и предположить не могла".
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 18:38
Слуцкий прокомментировал внесение Кадырова в черный список США
"Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки", - написала Кадырова на своей странице в Instagram.
По ее словам, именно этот факт позволил ей еще раз убедиться в правильности своих поступков.

Оценка депутата Саралиева

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки продемонстрировал собственное бессилие, решив ввести санкции против главы Чечни и его семьи, самим США до сих пор не удалось пресечь многочисленные нарушения прав человека на своей территории, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев.
"Госдепартамент США на весь мир продемонстрировал беспредел и собственную слабость, включив в свои санкционные списки членов семьи главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - женщин и детей, которые живут своей жизнью, не нарушают ничьих прав и которым нет никакого дела до каких-то там заокеанских санкций", - сказал Саралиев.
По его словам, введенные против Кадырова и его семьи санкции - откровенный показатель бессилия американских властей, "которые в собственной стране никак не могут справиться с многочисленными нарушениями прав человека, творят беззаконие, спонсируют и покрывают преступников".
Андрей Климов
Вчера, 18:36
Климов прокомментировал внесение Кадырова в черный список США

Комментарий МИД

Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сказала она.

Мнение главы СПЧ

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России много своих забот, поэтому решения Госдепа США о внесении в черный список вряд ли сильно беспокоят российских граждан и политиков, в том числе Кадырова.
"Я не знаю, у нас так много своих забот и проблем. Меня, честно говоря, не сильно беспокоит решение, которое выносит Госдеп. Я предполагаю, что гражданина России Рамзана Кадырова это тоже не сильно беспокоит", - сказал РИА Новости Фадеев.
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Майк ПомпеоМария ЗахароваАйшат КадыроваВалерий ФадеевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФРамзан КадыровСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
Что такое "помпео"? Оно откуда вообще там всплыло? 😀
21 июля, 02:55
Семён Иванович
1462210034
Пампеве понадобиться миллиард долларей на новую охрану, да и то ... - возможны варианты.
21 июля, 04:34
vyachnick Новиков
622720021
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