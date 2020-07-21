Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров после попадания в черных список в США заявил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее".

Этими словами он подписал фото в телеграме , на котором стоит в комнате для хранения оружия.

Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении главы Чеченской Республики в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что внесение в список также распространяется на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову.

"Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа", — написал Кадыров в " Вконтакте ". Он добавил, что именно этим США показали "лживое лицо мировых интриганов и провокаторов".

Реакция дочери Кадырова

Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список, заявив, что такое "и предположить не могла".

"Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остаётся незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки", - написала Кадырова на своей странице в Instagram.

По ее словам, именно этот факт позволил ей еще раз убедиться в правильности своих поступков.

Оценка депутата Саралиева

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки продемонстрировал собственное бессилие, решив ввести санкции против главы Чечни и его семьи, самим США до сих пор не удалось пресечь многочисленные нарушения прав человека на своей территории, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Чеченской республики Шамсаил Саралиев.

"Госдепартамент США на весь мир продемонстрировал беспредел и собственную слабость, включив в свои санкционные списки членов семьи главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - женщин и детей, которые живут своей жизнью, не нарушают ничьих прав и которым нет никакого дела до каких-то там заокеанских санкций", - сказал Саралиев.

По его словам, введенные против Кадырова и его семьи санкции - откровенный показатель бессилия американских властей, "которые в собственной стране никак не могут справиться с многочисленными нарушениями прав человека, творят беззаконие, спонсируют и покрывают преступников".

Комментарий МИД

Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова

"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сказала она.

Мнение главы СПЧ

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в России много своих забот, поэтому решения Госдепа США о внесении в черный список вряд ли сильно беспокоят российских граждан и политиков, в том числе Кадырова.