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SpaceX осуществила запуск коммуникационного спутника для ВС Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 осуществила запуск военного спутника ANASIS-II для Южной Кореи, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:01
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
spacex
южная корея
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, spacex, южная корея, сша

SpaceX осуществила запуск коммуникационного спутника для ВС Южной Кореи

01:01 21.07.2020
1635
© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсFalcon 9 SpaceX
Falcon 9 SpaceX
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Falcon 9 SpaceX. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 осуществила запуск военного спутника ANASIS-II для Южной Кореи, сообщила компания SpaceX.
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 00.30 мск во вторник. Накануне старта компания сообщила, что используемая в запуске первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась для запуска на МКС в первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon.
В ходе сегодняшнего старта первая ступень Falcon 9 вновь совершила посадку на баржу в Атлантическом океане. Отделение спутника и вывод его орбиту планируется через 32 минуты после старта, сообщила SpaceX.
Компания не раскрывала подробности миссии и по требованию заказчика запуска, традиционно для секретных военных пусков, прекратила трансляцию вскоре после посадки первой ступени.
Как сообщают открытые источники, ANASIS 2 (Army/Navy/Air Force Satellite Information System 2), ранее известный как KMilSatCom 1, - первый военный коммуникационный спутник Южной Кореи.
SpaceX
11 июля, 17:19РИА Наука
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1220014
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаSpaceXЮжная КореяСША
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