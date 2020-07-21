SpaceX осуществила запуск коммуникационного спутника для ВС Южной Кореи

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 00.30 мск во вторник. Накануне старта компания сообщила, что используемая в запуске первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась для запуска на МКС в первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon

В ходе сегодняшнего старта первая ступень Falcon 9 вновь совершила посадку на баржу в Атлантическом океане. Отделение спутника и вывод его орбиту планируется через 32 минуты после старта, сообщила SpaceX.

Компания не раскрывала подробности миссии и по требованию заказчика запуска, традиционно для секретных военных пусков, прекратила трансляцию вскоре после посадки первой ступени.