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В США будут судить пару, направившую оружие на протестующих
Прокурор округа Сент-Луис в Миссури Ким Гарднер заявила агентству Ассошиэйтед Пресс, что завела дела на пару, направившую оружие на протестующих. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:41
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
джордж флойд
сент-луис
сша
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, джордж флойд, сент-луис, сша, в мире

В США будут судить пару, направившую оружие на протестующих

00:59 21.07.2020 (обновлено: 10:41 21.07.2020)
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© REUTERS / Lawrence Bryant/File PhotoПатришиа и Марк Макклоски направляют оружие на протестующих в Сент-Луисе
Патришиа и Марк Макклоски направляют оружие на протестующих в Сент-Луисе
© REUTERS / Lawrence Bryant/File Photo
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Прокурор округа Сент-Луис в Миссури Ким Гарднер заявила агентству Ассошиэйтед Пресс, что завела дела на пару, направившую оружие на протестующих.
Марк и Патришиа Макклоски обвиняются в незаконном применении оружия и в нападении четвертой, наименее значительной, степени.
"В городе Сент-Луисе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере", - заявила прокурор.
Инцидент произошел 28 июня и получил широкую огласку в интернете после того, как президент Дональд Трамп ретвитнул видео инцидента. На видео видно, что жители Сент-Луиса в Миссури Марк Маклоски и его жена Патришиа направляют на толпу протестующих автомат и пистолет. Протестующие направлялись к дому губернатора штата, который проживает поблизости.
Действия пары подверглись широкому осуждению в интернете. Марк Маклоски заявил, что опасался за свою жизнь после того, как толпа разбила ворота частного квартала и ворвалась на его улицу.
Массовые протесты и беспорядки прошли в США в конце мая — начале июня после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В ряде городов имели место массовые поджоги и грабежи. Президент Трамп пообещал ответить силой на грабежи, за что его резко раскритиковали демократы и протестующие.
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