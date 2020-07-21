В США будут судить пару, направившую оружие на протестующих

Марк и Патришиа Макклоски обвиняются в незаконном применении оружия и в нападении четвертой, наименее значительной, степени.

Действия пары подверглись широкому осуждению в интернете. Марк Маклоски заявил, что опасался за свою жизнь после того, как толпа разбила ворота частного квартала и ворвалась на его улицу.