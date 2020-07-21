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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили 20,2 тысячи случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 20,2 тысячи, сообщает министерство... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:41
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили 20,2 тысячи случаев COVID-19

00:41 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 20,2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 20 257 новых случаев COVID-19 и 632 смерти. Накануне прирост новых случаев заражения составил 23,5 тысячи.
За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 118 646 случаев заражения, скончались 80 120 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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