В США пропавшая собака нашлась в неожиданном месте

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Канзасе без вести пропала собака, а через неделю была найдена в прежнем доме своих владельцев, в 90 километрах от нынешнего жилья, В Канзасе без вести пропала собака, а через неделю была найдена в прежнем доме своих владельцев, в 90 километрах от нынешнего жилья, сообщает Upi.

Золотистый ретривер по имени Клео пропал в Олейте, штат Канзас. И через неделю вернулся в дом, в котором он со своими владельцами жил более двух лет назад - в Лоусон, штат Миссури. Расстояние между домами составляет около 90 километров.

Нынешний хозяин дома в Миссури Майкл Колтон был очень удивлен, обнаружив на своем крыльце ретривера. Он проверил его микрочип и выяснил, что пес принадлежит бывшим владельцам дома. Тогда Майкл нашел Дрю Фибека в соцсетях, где было объявление о пропаже Клео.