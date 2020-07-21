https://ria.ru/20200721/1574621847.html
В США пропавшая собака нашлась в неожиданном месте
В Канзасе без вести пропала собака, а через неделю была найдена в прежнем доме своих владельцев, в 90 километрах от нынешнего жилья, сообщает Upi. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:20
2020-07-21T06:20
домашние животные
туризм
новости - туризм
канзас
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574621847.jpg?1595301602
https://ria.ru/20200720/1574621194.html
канзас
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574621847.jpg?1595301602
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домашние животные, новости - туризм, канзас, сша
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
В Канзасе без вести пропала собака, а через неделю была найдена в прежнем доме своих владельцев, в 90 километрах от нынешнего жилья, сообщает
Upi.
Золотистый ретривер по имени Клео пропал в Олейте, штат Канзас. И через неделю вернулся в дом, в котором он со своими владельцами жил более двух лет назад - в Лоусон, штат Миссури. Расстояние между домами составляет около 90 километров.
Нынешний хозяин дома в Миссури Майкл Колтон был очень удивлен, обнаружив на своем крыльце ретривера. Он проверил его микрочип и выяснил, что пес принадлежит бывшим владельцам дома. Тогда Майкл нашел Дрю Фибека в соцсетях, где было объявление о пропаже Клео.
Никто так и не понял, как собаке удалось совершить столь длительное путешествие, учитывая тот факт, что Клео пришлось переплыть реку, чтобы вернуться в прежний дом.