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В США пропавшая собака нашлась в неожиданном месте
В Канзасе без вести пропала собака, а через неделю была найдена в прежнем доме своих владельцев, в 90 километрах от нынешнего жилья, сообщает Upi. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T06:20
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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домашние животные, новости - туризм, канзас, сша

В США пропавшая собака нашлась в неожиданном месте

06:20 21.07.2020
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Канзасе без вести пропала собака, а через неделю была найдена в прежнем доме своих владельцев, в 90 километрах от нынешнего жилья, сообщает Upi.
Золотистый ретривер по имени Клео пропал в Олейте, штат Канзас. И через неделю вернулся в дом, в котором он со своими владельцами жил более двух лет назад - в Лоусон, штат Миссури. Расстояние между домами составляет около 90 километров.
Нынешний хозяин дома в Миссури Майкл Колтон был очень удивлен, обнаружив на своем крыльце ретривера. Он проверил его микрочип и выяснил, что пес принадлежит бывшим владельцам дома. Тогда Майкл нашел Дрю Фибека в соцсетях, где было объявление о пропаже Клео.
Никто так и не понял, как собаке удалось совершить столь длительное путешествие, учитывая тот факт, что Клео пришлось переплыть реку, чтобы вернуться в прежний дом.
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