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В Мексике черный медведь подошел вплотную к туристам
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В экологическом парке Чипинке, в Мексике черный медведь подошел к туристке, чтобы понюхать ее волосы, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:23
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новости - туризм, мексика

В Мексике черный медведь подошел вплотную к туристам

01:23 21.07.2020
1616
Кадр видео встречи группы туристов с медведем в Мексике
Кадр видео встречи группы туристов с медведем в Мексике
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В экологическом парке Чипинке, в Мексике черный медведь подошел к туристке, чтобы понюхать ее волосы, сообщает Daily Mail.
Этот момент сняли на видео и выложили в сеть, где оно быстро стало вирусным – за пару дней его посмотрели более двух миллионов раз. Группа туристов смогла сохранить полное спокойствие, а девушка, в которой подошел медведь, даже успела сделать с ним селфи.
Пользователи соцсетей похвалили девушку за хладнокровие. Медведи могут агрессивно отреагировать на резкие движения или страх. Единственно верная стратегия при встрече с гризли – сохранение спокойствия. Тогда медведь не причинит вреда.
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ТуризмНовости - ТуризмМексика
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