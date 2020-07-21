В Мексике черный медведь подошел вплотную к туристам

Этот момент сняли на видео и выложили в сеть, где оно быстро стало вирусным – за пару дней его посмотрели более двух миллионов раз. Группа туристов смогла сохранить полное спокойствие, а девушка, в которой подошел медведь, даже успела сделать с ним селфи.