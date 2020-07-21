https://ria.ru/20200721/1574621823.html
В Мексике черный медведь подошел вплотную к туристам
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В экологическом парке Чипинке, в Мексике черный медведь подошел к туристке, чтобы понюхать ее волосы, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:23
2020-07-21T01:23
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новости - туризм
мексика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, мексика