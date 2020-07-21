Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более половины россиян согласились бы проголосовать через интернет на выборах, если у них была такая возможность, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( Более половины россиян согласились бы проголосовать через интернет на выборах, если у них была такая возможность, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

По данным исследования, 53% граждан согласились бы проголосовать через интернет на выборах, если бы им представилась такая возможность, 45% не стали бы, 2% затруднились ответить. Также 50% скорее одобряют возможность голосовать дистанционно, через интернет, 44% скорее не одобряют, 6% затруднились ответить.

Отмечается, что если на следующих выборах будет официально предложено выбрать способ голосования, то 65% респондентов предпочтут традиционное – с помощью бумажного бюллетеня, 30% - через интернет, 1% - по почте, по 2% соответственно еще не определились или не будут принимать в этом участие.

Как указано в опросе, из преимуществ электронного голосования в сравнении с другими респонденты чаще всего отмечали дистанционность (28%), быстроту (16%), удобство (12%). Однако 33% не стали бы голосовать на выборах через интернет, потому что допускают, что могут быть умышленные манипуляции или мошенничество, 20% не верят в техническую надежность этой системы, 16% не умеют пользоваться компьютером.

Уточняется, что 32%, если бы выбрали голосование через интернет, то сделали бы это с помощью домашнего компьютера, 26% - с помощью специального приложения в мобильном устройстве, 21% - с помощью мобильного устройства, зайдя на сайт голосования.