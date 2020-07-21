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Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
Более половины россиян согласились бы проголосовать через интернет на выборах, если у них была такая возможность, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:21
россия
"общественные мнения"
вциом
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, "общественные мнения", вциом, общество

Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет

00:21 21.07.2020
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CC0 / Skitterphoto / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / Skitterphoto /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более половины россиян согласились бы проголосовать через интернет на выборах, если у них была такая возможность, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 53% граждан согласились бы проголосовать через интернет на выборах, если бы им представилась такая возможность, 45% не стали бы, 2% затруднились ответить. Также 50% скорее одобряют возможность голосовать дистанционно, через интернет, 44% скорее не одобряют, 6% затруднились ответить.
Отмечается, что если на следующих выборах будет официально предложено выбрать способ голосования, то 65% респондентов предпочтут традиционное – с помощью бумажного бюллетеня, 30% - через интернет, 1% - по почте, по 2% соответственно еще не определились или не будут принимать в этом участие.
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Как указано в опросе, из преимуществ электронного голосования в сравнении с другими респонденты чаще всего отмечали дистанционность (28%), быстроту (16%), удобство (12%). Однако 33% не стали бы голосовать на выборах через интернет, потому что допускают, что могут быть умышленные манипуляции или мошенничество, 20% не верят в техническую надежность этой системы, 16% не умеют пользоваться компьютером.
Уточняется, что 32%, если бы выбрали голосование через интернет, то сделали бы это с помощью домашнего компьютера, 26% - с помощью специального приложения в мобильном устройстве, 21% - с помощью мобильного устройства, зайдя на сайт голосования.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" совместно с Центром политической конъюнктуры проведен 9 июля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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