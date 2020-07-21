https://ria.ru/20200721/1574621666.html
Неподалеку от аэропорта в Торонто объявили тревогу
Тревога объявлена неподалеку от аэропорта Торонто в Канаде из-за возможного взрывного устройства, сообщила полиция округа Пил близ Торонто. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:16
2020-07-21T10:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, торонто, в мире