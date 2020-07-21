Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574621666.html
Неподалеку от аэропорта в Торонто объявили тревогу
Тревога объявлена неподалеку от аэропорта Торонто в Канаде из-за возможного взрывного устройства, сообщила полиция округа Пил близ Торонто. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:33
канада
торонто
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574631558_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ffadc3b21489f04caa5f08f9644eba51.jpg
https://ria.ru/20200717/1574500760.html
3
канада
торонто
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574631558_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ffadc3b21489f04caa5f08f9644eba51.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574631558_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_d3ac11f3e35eabb5b9afd2ea21078abe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574631558_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_07ba3df2fae25861d6f3f09fca72a7c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
канада, торонто, в мире

Неподалеку от аэропорта в Торонто объявили тревогу

00:16 21.07.2020 (обновлено: 10:33 21.07.2020)
13415
© Depositphotos / macinlondonТоронто
Торонто
© Depositphotos / macinlondon
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Тревога объявлена неподалеку от аэропорта Торонто в Канаде из-за возможного взрывного устройства, сообщила полиция округа Пил близ Торонто.
"Взрывное устройство... идет эвакуация. Будут перекрыты улицы, сообщим позднее. Пожалуйста, ищите альтернативные маршруты", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Подробностей полиция не приводит.
Международный аэропорт Челябинск
17 июля, 15:27
В аэропорту Челябинска завершили проверку после сообщения о минировании
32154574
Обсудить 3
КанадаТоронтоВ мире
Рекомендуем
Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины
Адаптивное скалолазание: дети с особенностями покоряют горные вершины
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
Сотрудник полиции
Полиция задержала участников танцев на МКАД
Патришиа и Марк Макклоски направляют оружие на протестующих в Сент-Луисе
В США будут судить пару, направившую оружие на протестующих
ЗРС С-300
Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Михаил Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Многоцелевой истребитель Су-27
В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
Самолет во время взлета в Международном аэропорту Шереметьево
"Известия": международные полеты разрешат из шести городов России
Курс рубля
Курс рубля уверенно вырос по отношению к доллару и евро
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Автомобиль
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
Falcon 9 SpaceX
SpaceX осуществила запуск коммуникационного спутника для ВС Южной Кореи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра Сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
11:23В Воронежской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:22Прощание с художником Виктором Чижиковым состоится 23 июля
11:20Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
11:19Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России
11:19Захвативший заложников в украинском Луцке не выдвигал требований
11:18Фрегат "Адмирал Касатонов" вошел в состав ВМФ
11:17МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
11:12"Тотальный диктант" разработает образовательную систему для взрослых
11:12Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
11:12В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Лента новостейМолния