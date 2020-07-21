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В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей
ОКБ имени А. Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК "Ростеха") разрабатывает универсальный двигатель, который можно... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:55
объединенная двигателестроительная корпорация
су-27
су-30
ростех
су-35
уфимское моторостроительное производственное объединение
безопасность
экономика
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https://ria.ru/20200721/1574621550.html
Очередная дилетантская глупость. Самолёты имеют разный вес и, соответственно, будет разная удельная тяга. Скорее всего меньше единицы.
67
Если вы такой умный, и разбираетесь в этой теме больше чем конструкторы которые делают двигатели десятки лет, то что же вы тут сидите, а не делаете двигатели?
15
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634403_255:0:3114:1608_1400x0_80_0_0_d71bf3ba026f4ba9987efaf55f7a3d6e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
объединенная двигателестроительная корпорация, су-27, су-30, ростех, су-35, уфимское моторостроительное производственное объединение, безопасность, экономика

В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей

00:08 21.07.2020 (обновлено: 09:55 21.07.2020)
21786
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
УФА, 21 июл — РИА Новости. ОКБ имени А. Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК "Ростеха") разрабатывает универсальный двигатель, который можно установить на истребители без доработки планера, сообщил управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.
На нем будут использоваться узлы предыдущих двигателей "с целью получения более высоких технических характеристик", уточнил он.
Установить его можно будет на Су-27, Су-30, Су-35.
Кроме того, Семивеличенко рассказал, что ОКБ давно производит АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги, регулярно модернизируя его, а также АЛ-41Ф-1С, который также постоянно дорабатывается.
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Объединенная двигателестроительная корпорацияСу-27Су-30РостехСу-35Уфимское моторостроительное производственное объединениеБезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
Очередная дилетантская глупость. Самолёты имеют разный вес и, соответственно, будет разная удельная тяга. Скорее всего меньше единицы.
21 июля, 06:25
afanaci Пупкин
29320132
Если вы такой умный, и разбираетесь в этой теме больше чем конструкторы которые делают двигатели десятки лет, то что же вы тут сидите, а не делаете двигатели?
21 июля, 07:48
Р Роман Р
1320000
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