https://ria.ru/20200721/1574621583.html
В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей
ОКБ имени А. Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК "Ростеха") разрабатывает универсальный двигатель, который можно... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:08
2020-07-21T09:55
объединенная двигателестроительная корпорация
су-27
су-30
ростех
су-35
уфимское моторостроительное производственное объединение
безопасность
экономика
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https://ria.ru/20200721/1574621550.html
afanaci Пупкин
Очередная дилетантская глупость. Самолёты имеют разный вес и, соответственно, будет разная удельная тяга. Скорее всего меньше единицы.
67
Роман Р
Если вы такой умный, и разбираетесь в этой теме больше чем конструкторы которые делают двигатели десятки лет, то что же вы тут сидите, а не делаете двигатели?
15
23
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634403_255:0:3114:1608_1400x0_80_0_0_d71bf3ba026f4ba9987efaf55f7a3d6e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенная двигателестроительная корпорация, су-27, су-30, ростех, су-35, уфимское моторостроительное производственное объединение, безопасность, экономика