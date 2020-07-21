В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей

На нем будут использоваться узлы предыдущих двигателей "с целью получения более высоких технических характеристик", уточнил он.

Установить его можно будет на

Кроме того, Семивеличенко рассказал, что ОКБ давно производит АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги, регулярно модернизируя его, а также АЛ-41Ф-1С, который также постоянно дорабатывается.