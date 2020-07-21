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Опытный двигатель для Ка-226 на замену французскому соберут до конца года
Уфимское моторостроительное объединение (входит в ОДК Ростеха) планирует до конца года изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора ВК-650В для замены... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:05
россия
вертолеты россии
ка-226
ростех
франция
безопасность
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россия, вертолеты россии, ка-226, ростех, франция, безопасность

Опытный двигатель для Ка-226 на замену французскому соберут до конца года

00:05 21.07.2020
4140
© Фото : пресс-служба "Рособоронэкспорт"Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т
© Фото : пресс-служба "Рособоронэкспорт"
Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
УФА, 21 июл - РИА Новости. Уфимское моторостроительное объединение (входит в ОДК Ростеха) планирует до конца года изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора ВК-650В для замены французского на легком вертолете Ка-226Т, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.
"Сегодня мы получили всю конструкторскую документацию по этому двигателю. Ведем подготовку производства под этот двигатель. Основная задача в этом году - изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора и поставить его на испытания", - сказал Семивеличенко.
В сентябре 2019 года главный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью РИА Новости рассказал, что российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время. Он также сообщил, что в случае, если для вертолета "Ансат" будет достаточно двигателя мощностью 600 или 700 л.с., то ВК-650В также будет предложен "Вертолетам России".
Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости сообщил, что отечественный двигатель для вертолета "Ансат" и Ка-226 будет сертифицирован в 2023 году. Он не сообщил название этой силовой установки, однако отметил, что этот двигатель находится в классе мощности 400-700 л.с.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. В настоящее время на вертолете установлены французские двигатели Arrius 2G1.
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РоссияВертолеты РоссииКа-226РостехФранцияБезопасность
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