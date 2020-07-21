Опытный двигатель для Ка-226 на замену французскому соберут до конца года

"Сегодня мы получили всю конструкторскую документацию по этому двигателю. Ведем подготовку производства под этот двигатель. Основная задача в этом году - изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора и поставить его на испытания", - сказал Семивеличенко.