Выставка графики Васнецова, Врубеля, Серова открылась в Третьяковке

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новый выставочный проект "Предчувствуя ХХ век", в котором собрано около 200 произведений графики Виктора Васнецова, Николая Ге, Ильи Репина и других художников, открылся в Государственной Третьяковской галерее.

"Открывающаяся сегодня выставка – это собрание абсолютных шедевров. Она представляет творчество шести великих русских художников: Васнецова, Репина, Ге, Борисова-Мусатова, Врубеля, Серова. Вещи, представленные на выставке, вызывают восторг и невероятное ощущение сопричастности к самому главному – тому, как художник отрабатывал то, что было для него художественной волей времени, это возможность приоткрыть внутреннюю лабораторию творчества и показать, какими различными были их пути к искусству XХ века", - сказала на пресс-показе в понедельник журналистам директор музея Зельфира Трегулова.

Куратор выставки Ирина Шуманова добавила, что Третьяковка показывает творчество художников, без которых наступление 20 века в искусстве было бы невозможным. "Тех, кто "протоптал" дорогу в XХ век. Потому что, приближаясь к рубежу века, доселе единый мир искусства - стилистически, эмоционально, он распадается на множество индивидуальных миров, после этого все заговорили каждый на своем языке", - сказала она.

По ее словам, эта выставка, по сути, состоит из шести мини-выставок. "Как каждый из этих художников преодолевал время и шел в будущее - вот об этом выставка. То есть она показывает графику конца 1880 - начала 1900-х годов, это самый интересный период в истории русского искусства и точно в истории русской графики. И XХ век наступил чуть раньше, выставка о том, как наступил не календарный, а настоящий XХ век в графике", - добавила куратор.

Выставка "Предчувствуя ХХ век. Васнецов, Репин, Серов, Ге, Врубель, Борисов-Мусатов" – это продолжение серии сменных экспозиций из цикла "Художник и время", который проходит в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники" и посвящен важнейшим этапам истории русской графики.