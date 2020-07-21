Выставка графики Васнецова, Врубеля, Серова открылась в Третьяковке

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новый выставочный проект "Предчувствуя ХХ век", в котором собрано около 200 произведений графики Виктора Васнецова, Николая Ге, Ильи Репина и других художников, открылся в Государственной Третьяковской галерее.
"Открывающаяся сегодня выставка – это собрание абсолютных шедевров. Она представляет творчество шести великих русских художников: Васнецова, Репина, Ге, Борисова-Мусатова, Врубеля, Серова. Вещи, представленные на выставке, вызывают восторг и невероятное ощущение сопричастности к самому главному – тому, как художник отрабатывал то, что было для него художественной волей времени, это возможность приоткрыть внутреннюю лабораторию творчества и показать, какими различными были их пути к искусству XХ века", - сказала на пресс-показе в понедельник журналистам директор музея Зельфира Трегулова.
Куратор выставки Ирина Шуманова добавила, что Третьяковка показывает творчество художников, без которых наступление 20 века в искусстве было бы невозможным. "Тех, кто "протоптал" дорогу в XХ век. Потому что, приближаясь к рубежу века, доселе единый мир искусства - стилистически, эмоционально, он распадается на множество индивидуальных миров, после этого все заговорили каждый на своем языке", - сказала она.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница около картины Валентина Серова "Похищение Европы" на открытие выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
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Посетительница около картины Валентина Серова "Похищение Европы" на открытие выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Ильи Репина "Портрет Д. И. Менделеева в мантии профессора Эдинбургского университета" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
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Картина Ильи Репина "Портрет Д. И. Менделеева в мантии профессора Эдинбургского университета" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Николая Ге "Распятие" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
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Картина Николая Ге "Распятие" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время открытия выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время открытия выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКуратор выставки Ирина Шуманова во время открытия выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
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Куратор выставки Ирина Шуманова во время открытия выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница около картины Ильи Репина "Портрет Элеоноры Дузе" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
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Посетительница около картины Ильи Репина "Портрет Элеоноры Дузе" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетитель около картины Виктора Васнецова "Коленопреклоненный Архангел Михаил" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
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Посетитель около картины Виктора Васнецова "Коленопреклоненный Архангел Михаил" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
1 из 7
Посетительница около картины Валентина Серова "Похищение Европы" на открытие выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
2 из 7
Картина Ильи Репина "Портрет Д. И. Менделеева в мантии профессора Эдинбургского университета" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
3 из 7
Картина Николая Ге "Распятие" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
4 из 7
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время открытия выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
5 из 7
Куратор выставки Ирина Шуманова во время открытия выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
6 из 7
Посетительница около картины Ильи Репина "Портрет Элеоноры Дузе" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
7 из 7
Посетитель около картины Виктора Васнецова "Коленопреклоненный Архангел Михаил" на открытии выставки "Предчувствуя ХХ век" в Третьяковской галерее.
По ее словам, эта выставка, по сути, состоит из шести мини-выставок. "Как каждый из этих художников преодолевал время и шел в будущее - вот об этом выставка. То есть она показывает графику конца 1880 - начала 1900-х годов, это самый интересный период в истории русского искусства и точно в истории русской графики. И XХ век наступил чуть раньше, выставка о том, как наступил не календарный, а настоящий XХ век в графике", - добавила куратор.
Выставка "Предчувствуя ХХ век. Васнецов, Репин, Серов, Ге, Врубель, Борисов-Мусатов" – это продолжение серии сменных экспозиций из цикла "Художник и время", который проходит в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники" и посвящен важнейшим этапам истории русской графики.
Третьяковская галерея открыла свои двери для посетителей 3 июля. Гости могут увидеть экспозицию "Ненавсегда. 1968 - 1985", посвященную послевоенному искусству и рассказывающую об эпохе застоя, также в музее можно увидеть выставочный проект "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина", который объединил свыше 100 произведений художников поколения 2000-х и 2010-х годов, популярную экспозицию "Русские сказки. От Васнецова до сих пор", выставку "Скульптор Александр Рукавишников", экспозицию графики "Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века" и другие проекты.