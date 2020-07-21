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Продают запасы: цены на нефть могут рухнуть из-за китайцев
Китай начал продавать нефть, закупленную весной по минимальным ценам. Bloomberg считает это серьезной угрозой рынку. К тому же страны ОПЕК+ решили повысить... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:00
опек
пекин
китай
brent
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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опек, пекин, китай, brent, экономика

Продают запасы: цены на нефть могут рухнуть из-за китайцев

08:00 21.07.2020
2840
© REUTERS / Aly SongЛюди в масках на улице Шанхая
Люди в масках на улице Шанхая
© REUTERS / Aly Song
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Китай начал продавать нефть, закупленную весной по минимальным ценам. Bloomberg считает это серьезной угрозой рынку. К тому же страны ОПЕК+ решили повысить квоты добычи. Способен ли Пекин обвалить котировки — в материале РИА Новости.

Закупились впрок

В апреле Brent падала до 15 долларов, фьючерсы уходили даже в отрицательную зону из-за беспрецедентного снижения спроса. Когда цены рухнули почти на 60 процентов, Китай принялся активно наполнять дешевой нефтью хранилища. Как указывает Bloomberg, помимо государственных, использовали и коммерческие резервуары.
Сначала собирались довести запасы до уровня, эквивалентного 90 дням чистого импорта, это порядка 900 миллионов баррелей. И хотя объем государственных нефтяных резервов Китая неизвестен, по подсчетам трейдеров SIA Energy и аналитиков Wood Mackenzie, Пекину дополнительно понадобилось 80-100 миллионов бочек.
Теперь Китай возвращает часть запасов на рынок, причем как раз в тот момент, когда в ОПЕК+ готовятся нарастить производство. С 1 августа добыча ограничивается лишь на 7,7 миллиона баррелей в сутки.
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Пекин уже продал около миллиона баррелей через Шанхайскую международную энергетическую биржу (INE). Нефть отгрузили из хранилищ на восточном побережье страны, а купили ее потребители, раньше приобретавшие топливо на Ближнем Востоке и в Африке. Исходя из всего этого, в Bloomberg опасаются нового обвала котировок.

Рыночная сделка

Российские аналитики не столь пессимистичны. КНР не входит в число основных производителей нефти, наоборот, это ключевой потребитель — в силу экономических потребностей. Пекин не способен радикально изменить расстановку сил на рынке, говорит Максим Федоров, вице-президент QBF.
Действия китайцев показывают, что спрос, вопреки ожиданиям, восстанавливается не так быстро. Но говорить о КНР как о серьезном конкуренте не приходится, подтверждает Игбал Гулиев, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.

"Увеличив нефтяные запасы в несколько раз, страна решила избавиться от излишков — неплохо заработать, а заодно не позволить ОПЕК+ сильно поднять рынок", — объясняет экономист.

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Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич отметил, что нефтяные запасы КНР — это 69 процентов общемировых. Но Пекин закупал топливо не для "спекуляции века", а "на вырост", то есть под посткризисный спрос, который оказался недостаточным.
"Поэтому КНР вряд ли продаст много нефти и потеснит Россию, Саудовскую Аравию, США среди поставщиков. Вероятно, все ограничится постепенной реализацией избытков", — полагает он.
Собеседники агентства обращают внимание и на то, что китайцам есть где хранить нефть, а новые резервуары строятся очень быстро. По оценке Kpler, в конце июня свободные мощности нефтехранилищ, принадлежащих частным и государственным компаниям, и INE достигали 330 миллионов баррелей. Более того, во втором полугодии планируется ввести в эксплуатацию хранилища мощностью 74,85 миллиона баррелей.

"Если расчеты Kpler верны, китайские компании продолжат закупаться нефтью при благоприятной рыночной конъюнктуре", — считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. По его словам, продажа одного миллиона баррелей — это обычная рыночная сделка, которая никак не повлияет на котировки.

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Выиграет Россия

Таким образом, действия Китая, который и был драйвером роста цен в последние месяцы, не приведут к обвалу, а лишь затормозят устойчивый рост котировок.
С другой стороны, у КНР теперь есть вполне реальные рычаги давления на нефтяные цены. Так, например, если Вашингтон объявит какие-нибудь новые санкции, влияющие на поставки по морю, Пекин может жестко ответить: приступить к распродаже лишней нефти и демпингу.
От такого варианта торговой войны между США и Китаем ничего хорошего ждать не приходится, предупреждает Деев. Но Россия выиграет, ведь наше сырье идет в КНР не по морю, а по трубам.
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ОПЕКПекинКитайBrentЭкономика
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