https://ria.ru/20200721/1574615875.html
Туристка рассказала, как купила в Италии дом "за один евро"
Американка Мередит Тэббоун купила дом "за один евро" в малолюдном городе на Сицилии и рассказала о том, во сколько обошлось жилье на самом деле, сообщает Lonely РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:13
2020-07-21T21:13
туризм
туризм
сицилия
новости - туризм
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574590007_0:495:1247:1196_1400x0_80_0_0_d4d153cdb415f1c3be5205ac0166ad2e.jpg
https://ria.ru/20200716/1574416636.html
сицилия
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574590007_0:495:1247:1196_1400x0_80_0_0_d4d153cdb415f1c3be5205ac0166ad2e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574590007_0:301:1247:1236_1400x0_80_0_0_b4954a9cdc184282656a4bafd1489dca.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574590007_0:0:1237:1236_1400x0_80_0_0_f32363fc3a7d3a3a93c9f5804c65e637.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сицилия, новости - туризм, италия
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Американка Мередит Тэббоун купила дом "за один евро" в малолюдном городе на Сицилии и рассказала о том, во сколько обошлось жилье на самом деле, сообщает
Lonely Planet.
Она откликнулась на объявление о продаже домов в Италии, так как ее прадедушка жил в коммуне Самбука-ди-Сицилия. Во многих итальянских городах не хватает жителей, поэтому власти регулярно предлагают туристам приобрести жилье за один евро и переехать в страну.
Правительство коммуны также выставило 16 заброшенных домов на аукцион с начальной ценой один евро. Тэббоун говорит, что большинство из них были в итоге проданы за пять тысяч долларов. За свой она отдала 5655 долларов. Самое дорогое жилье на аукционе обошлось владельцу в 25 тысяч долларов.
Любой дом, купленный по этой схеме, требует реставрации. Придется вложить не менее десяти тысяч долларов, чтобы в нем можно было комфортно существовать. Дому Мередит потребуется в пять раз больше.
Это здание XVIII века, в котором никто не жил более ста лет. В подвале была конюшня, в доме нет электричества и водопровода. Зато — сводчатые потолки и большие комнаты. Ремонт начался в феврале, но из-за пандемии в мае работы были приостановлены.
Ожидается, что жилье будет готово к марту 2021 года. Там будут полы с подогревом, солнечные батареи на крыше и панорамные окна с видом на озеро и виноградники. В перспективе Мередит планирует переехать в Самбуку, но первое время будет использовать дом как место для летнего отдыха.