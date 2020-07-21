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Туризм
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Туристка рассказала, как купила в Италии дом "за один евро"
Американка Мередит Тэббоун купила дом "за один евро" в малолюдном городе на Сицилии и рассказала о том, во сколько обошлось жилье на самом деле, сообщает Lonely РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:13
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туризм, сицилия, новости - туризм, италия

Туристка рассказала, как купила в Италии дом "за один евро"

21:13 21.07.2020
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© Фото : @meredith_tabbone/InstagramЖенщина, купившая дом на Сицилии за 1 евро
Женщина, купившая дом на Сицилии за 1 евро
© Фото : @meredith_tabbone/Instagram
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Американка Мередит Тэббоун купила дом "за один евро" в малолюдном городе на Сицилии и рассказала о том, во сколько обошлось жилье на самом деле, сообщает Lonely Planet.
Она откликнулась на объявление о продаже домов в Италии, так как ее прадедушка жил в коммуне Самбука-ди-Сицилия. Во многих итальянских городах не хватает жителей, поэтому власти регулярно предлагают туристам приобрести жилье за один евро и переехать в страну.
Правительство коммуны также выставило 16 заброшенных домов на аукцион с начальной ценой один евро. Тэббоун говорит, что большинство из них были в итоге проданы за пять тысяч долларов. За свой она отдала 5655 долларов. Самое дорогое жилье на аукционе обошлось владельцу в 25 тысяч долларов.
Любой дом, купленный по этой схеме, требует реставрации. Придется вложить не менее десяти тысяч долларов, чтобы в нем можно было комфортно существовать. Дому Мередит потребуется в пять раз больше.
Это здание XVIII века, в котором никто не жил более ста лет. В подвале была конюшня, в доме нет электричества и водопровода. Зато — сводчатые потолки и большие комнаты. Ремонт начался в феврале, но из-за пандемии в мае работы были приостановлены.
Ожидается, что жилье будет готово к марту 2021 года. Там будут полы с подогревом, солнечные батареи на крыше и панорамные окна с видом на озеро и виноградники. В перспективе Мередит планирует переехать в Самбуку, но первое время будет использовать дом как место для летнего отдыха.
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