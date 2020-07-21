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Скафандр из "Космической Одиссеи" Кубрика продали на аукционе
Скафандр из фильма "2001 год: Космическая Одиссея" Стэнли Кубрика продали на аукционе за 370 тысяч долларов, сообщает NME. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T04:26
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стэнли кубрик, кино и сериалы, новости культуры

Скафандр из "Космической Одиссеи" Кубрика продали на аукционе

04:26 21.07.2020
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© Stanley Kubrick Productions (1968)Кадр из фильма "2001 год: Космическая одиссея"
Кадр из фильма 2001 год: Космическая одиссея
© Stanley Kubrick Productions (1968)
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Скафандр из фильма "2001 год: Космическая Одиссея" Стэнли Кубрика продали на аукционе за 370 тысяч долларов, сообщает NME.
Устроители утверждают, что его носил Кир Дулли, исполнитель роли командира Дэвида Боумена. Ушел с молотка и плащ супермена в исполнении Кристофера Рива (за 110 тысяч долларов).
Были также проданы трубка, которую курил Бильбо Бэггинс (Йен Холмс) в фильме "Властелин колец: Братство кольца" за 28 200 долларов и автомобиль Pontiac Firebird Trans Am 1982 года из cериала "Рыцарь дорог" — за 192 тысячи долларов.
Аукцион "Hollywood: Legends and Explorers" проходил в Беверли-Хиллс. В качестве лотов на нем были выставлено около 900 памятных предметов из голливудских фильмов и сериалов.
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КультураСтэнли КубрикКино и сериалыНовости культуры
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