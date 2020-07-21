https://ria.ru/20200721/1574615146.html
Скафандр из "Космической Одиссеи" Кубрика продали на аукционе
Скафандр из фильма "2001 год: Космическая Одиссея" Стэнли Кубрика продали на аукционе за 370 тысяч долларов, сообщает NME. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T04:26
2020-07-21T04:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стэнли кубрик, кино и сериалы, новости культуры