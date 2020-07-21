"Распад неминуем". Почему ЕС так горячо спорил о помощи слабым

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Пандемия серьезно подорвала экономику Евросоюза, особенно тяжело пришлось и без того слабым участникам блока. Однако сильные не спешат на помощь — дискуссии о бюджете затянулись на четверо суток. И хотя в итоге бюджет был принят, многие остались недовольны. Почему богатые не хотят делиться, разбиралось РИА Новости.

Бюджет не пройдет

Саммиты ЕС всегда оживляют спокойный Брюссель. Заполненные гостиницы, перекрытые центральные улицы, толпы репортеров, кругом полицейские, в здании "Европа", куда переехала пять лет назад штаб-квартира организации и где проходят встречи, не протолкнуться.

Но коронавирус внес серьезные коррективы в регламент мероприятия. Все в масках, никаких рукопожатий, ни одного журналиста — прессу не пустили.

В отведенные два дня — с 17 по 18 июля — саммит не уложился. Пришлось заседать и третий, и четвертый день.

© REUTERS / Johanna Geron/Pool Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе © REUTERS / Johanna Geron/Pool Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе

Судьба триллионов

Лидерам Евросоюза никак не удавалось договориться о бюджете на 2021-2027 годы, в том числе о помощи по восстановлению экономики пострадавших от коронавируса стран. Речь о сумме 1,82 триллиона евро.

"Вчера (в воскресенье. — Прим. ред.) временами казалось, что все плохо, но, я думаю, в целом у нас есть прогресс", — сообщил журналистам премьер-министр Нидерландов Мартин Рютте. И предупредил: не исключено, что результата все же не будет.

Не отличалась оптимизмом и немецкий канцлер Ангела Меркель. В субботу страсти настолько накалились, что вместе с Эммануэлем Макроном фрау покинула здание. Французский лидер, писали СМИ, пригрозил еще одним демаршем в понедельник.

Европа оказалась перед перспективой самой масштабной рецессии со времен окончания Второй мировой войны. По прогнозам, экономика ЕС в этом году сократится на 8,3 процента. Однако "скупая четверка", как называют Нидерланды, Австрию, Данию и Швецию, выступала против планов Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 миллиардов евро из пакета в 750 миллиардов евро в качестве безвозмездной субсидии.

Нельзя просто так давать деньги, нужны кредиты, чтобы средства расходовали целенаправленно, уверяла "четверка". Более того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте требовал от нуждающихся представить план реформирования своих экономик. Италия и Испания это приняли в штыки.

В итоге размер невозвратных грантов сокращен с 500 до 390 миллиардов евро. А богатые страны получили право увеличить возврат средств, которые они платят в европейскую казну, а также сохранять в своем бюджет большую часть таможенных платежей. Последнее было принципиальным требованием Нидерландов, где расположен крупнейший транзитный порт Роттердам.

© REUTERS / Francisco Seco/Poo Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе © REUTERS / Francisco Seco/Poo Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе

Неудивительно, что именно в адрес Нидерландов звучало больше всего упреков от "обиженных". Ответственным "за весь этот бардак" на саммите, как выразились источники Reuters, назначили Рютте. У итальянцев и испанцев давно зуб на этого политика, они называют его "мистер "Нет, нет, нет".

Критики указывают: у Нидерландов огромный торговый профицит по сравнению с другими, поэтому нежелание тратить деньги не обосновано. В Амстердаме парируют: благополучие — результат жесткой деловой этики и это не повод делиться с теми, у кого даже пенсионный возраст ниже.

Сказывается и внутриполитическая ситуация: в марте следующего года в Нидерландах — выборы и Народной партии за свободу и демократию Марка Рютте предстоит побороться за голоса с евроскептиками.

"В конечном счете все члены ЕС отвечают перед избирателями, и мы видим, что европейская идентичности не формируется, не складывается, а в такой тяжелой ситуации это превращается в серьезную проблему", — говорит в беседе с РИА Новости врио директора Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов.

Карантин сильно ударил по экономике, и закономерно возник вопрос, кто будет платить. "Сложность в том, что в ЕС многолетняя финансовая перспектива, дискуссии по этой теме постоянно заходят в тупик, хотя в итоге компромисса достигают", — продолжает Кузнецов. Он напоминает, что бюджет на 2014-2020 годы тоже принимали на фоне кризиса в зоне евро.

© REUTERS / Yves Herman Флаг ЕС у здания Европейской комиссии в Брюсселе © REUTERS / Yves Herman Флаг ЕС у здания Европейской комиссии в Брюсселе

Демократия или деньги

Спорят, впрочем, не только о материальном, но и о духовном. "Мы должны ясно сказать: если соглашение заблокируют, то не по моей вине, а по вине парня из Нидерландов, потому что это он начал", — заявил в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он обвинил нидерландскую делегацию в навязывании либеральных ценностей в обмен на дотации.

Венгрия, а также Словения и Польша недовольны политическим давлением Брюсселя. Дело в том, что Будапешт и Варшаву регулярно упрекают в нарушении идеологических принципов Евросоюза.

Переизбранный президент Польши Анджей Дуда, например, позволяет себе утверждать, что гомосексуализм хуже коммунизма. А его партия "Право и справедливость" пытается ограничить независимость судов.

Орбана же критиковали из-за принятого в марте закона об управлении страной в обход парламента. Ему вообще часто достается от Брюсселя за авторитарные замашки.

"И речь не только о внутренних делах этих стран, но и об их позиции по инициативам Евросоюза, — отмечает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ. — Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. — Прим. ред.) выступала против квот на мигрантов, блокировала решения Брюсселя. Отказывается от перерасчетов финансовой поддержки, не соблюдает бюджетную дисциплину".

© REUTERS / Oliver Matthys/Pool Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступает на пресс-конференции во время саммита ЕС в Брюсселе © REUTERS / Oliver Matthys/Pool Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступает на пресс-конференции во время саммита ЕС в Брюсселе

При этом Польша — одна из самых дотационных в Евросоюзе, да и Венгрия серьезно зависит от субсидий, добавляет эксперт.

"Есть еще концепция суверенитета: некоторые страны ставят национальные интересы над общеевропейскими, и это барьер на пути к интеграции. А у Брюсселя нет особых механизмов воздействия. Можно запретить участвовать в заседаниях, но на это вряд ли пойдут", — рассуждает Еремина.

Она уточняет, что если бы Брюссель отказал в деньгах нуждающимся, это окончательно разделило бы ЕС на экономические группы. "Но распад все же неминуем, хотя об этом не решаются заявить. Ситуацию можно сравнить с попыткой ровно намазать масло на разваливающийся кусок хлеба — не получится", — заключает эксперт.

Сомневаться не приходится: острые споры в Евросоюзе в очередной раз утихнут. Кризисы все чаще, евроскептики на подъеме. И все же реальных угроз целостности ЕС в ближайшем будущем нет.