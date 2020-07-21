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Американские демократы рискуют "потерять евреев"
Громкий уход очередной звезды журналистики из The New York Times — это не один скандал, а два. Первый вписывается в общую картину американо-европейской травли... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:00
дональд трамп
джоан роулинг (джоан мюррэй)
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574612473_0:182:3072:1910_1400x0_80_0_0_a42d4a2a4242dd8659b49678c015bed3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джоан роулинг (джоан мюррэй), сша, авторы

Американские демократы рискуют "потерять евреев"

08:00 21.07.2020
7975
© AP Photo / Mark LennihanМужчины у синагоги в Нью-Йорке
Мужчины у синагоги в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Громкий уход очередной звезды журналистики из The New York Times — это не один скандал, а два. Первый вписывается в общую картину американо-европейской травли тех, кто не угодил либеральной ультраортодоксии по всем обязательным параметрам, от "расизма" до ЛГБТ и далее. А второй скандал… дело в том, что Бари Вайс, демонстративно и эффектно написавшая сейчас письмо об отставке из газеты, не так давно была названа изданием Jerusalem Post седьмой по влиянию еврейкой мира (в рейтинг входят лица обоих полов). Потому что звезда, обладатель премий и прочих регалий — да она просто хорошо пишет.

И тут возникает тема, ранее громко не звучавшая: за кого будет голосовать еврейская община США на президентских выборах 3 ноября? Какие внутри нее возникают сдвиги на фоне нескончаемой идейной истерики, затронувшей и когда-то ведущую газету страны, и вообще всю американскую жизнь?

Что касается газеты, то речь о продолжении истории, хорошо известной: когда этим летом журналистский коллектив затравил руководителя отдела мнений Джеймса Беннета, заставив его уволиться. Потому что Беннет опубликовал комментарий — то есть личное мнение — республиканского сенатора Тома Коттона о том, что надо вводить войска в города и штаты, управляемые демократами, где местные власти мешают полиции остановить погромы, грабежи и прочее.
Бари Вайс, работавшая в отделе мнений под руководством Беннета и сама много писавшая, в окопе отсиживаться не стала — похоже, сразу перешла в наступление. За несколько часов до увольнения своего начальника она публично заявила, что внутри газеты идет гражданская война. И сейчас, после месяца с лишним той самой внутренней войны, она не просто написала письмо об увольнении — она сделала из него событие международного масштаба. В том числе и потому, что синхронизировала его с таким же эффектным письмом 150 писателей и публицистов (включая Джоан Роулинг и Ноама Хомски), которое по сути о том же. Об удушении свободы мнений.
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Что в ее письме действительно интересного: Бари позиционирует себя как "центристку", как человека, который пришел в эту газету, чтобы избавить ее от катастрофы, случившейся в 2016 году (когда президентом избрали Дональда Трампа). Да, девушка слегка самонадеянная, но она хороший диагност. Она пишет: демократы, захватившие в редакции власть, не понимали собственную страну, поселились в своем воображаемом мире, поэтому не смогли ни предсказать результаты выборов, ни смириться с ними. В таких ситуациях газете требуется свободная дискуссия людей с разными позициями — для этого, собственно, и существует в любом СМИ раздел "мнения". Вот она туда и пришла.
Но, как мы и сами видим по этой ставшей нечитабельной газете, ситуация там лишь ухудшилась. Сторонников свободного обмена мнениями, включая Бари, просто выживают из команды. Публиковать можно только то, что считают кошерным нынешние демократы. И так по всем США, а также в идейно близких странах.
А теперь маленькая деталь травли этой замечательной женщины: ей в спину шипели "нацистка". Почему? Потому что она постоянно писала "о своих евреях". Кстати, она вдобавок ко всему автор прославленной книги "Как бороться с антисемитизмом".
Так вот, в сегодняшних "прогрессистских" кругах именно это начинают потихоньку называть нацизмом, представьте себе. Перед нами очень существенный сдвиг в сознании тех, кого еще вчера именовали либералами и демократами. И об этом сдвиге — в США и Европе — Бари не раз писала и говорила.
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Инициативу на том, левом фланге западной мысли постепенно захватывают люди, не любящие евреев, Израиль, зато состоящие во все более теплых отношениях с исламскими радикалами. Интересуетесь, откуда брались в рядах джихадистов в Сирии вполне европейские европейцы? Вот оттуда. Вспомнили о слегка остывшем сюжете с "сирийскими беженцами" в Европе, некоторые из которых прекрасно вписались в ряды местных демократов и левых радикалов и начали объяснять, как ранят их чувства церкви и кресты? И это о том же.

"Теперь добавьте еще один элемент в эту токсичную смесь: модный антисемитизм крайне левых, который маскируется под антисионизм и антирасизм". Для леваков "Израиль, еврей среди прочих наций, считается последним бастионом белого, расистского колониализма". Евреи умеют улавливать антисемитизм с крайне правого фланга, но теперь есть "ненависть слева, закутывающаяся в плащ прогрессивных ценностей". Кто это писал и где? Понятно, что Бари Вайс, когда она еще работала в The New York Times.

А теперь неожиданная концовка: на днях в одном из закрытых и престижных клубов Москвы выступал Дмитрий Щиглик, член президиума Всемирного сионистского конгресса. Эта та самая, изначальная организация (основана в 1897 году). Он описывает ситуацию в США следующим образом: в стране до пяти миллионов евреев. Из них "русских" — до полутора миллионов, они все традиционно голосуют за республиканцев. Но прочие десятилетиями были не просто за демократов — к выработке идеологии последних причастно множество еврейских мыслителей, публицистов, интеллектуалов. И тут они — или часть их — увидели, что запущенный ими процесс заходит куда-то не туда. Что будут делать, пока не ясно.
Демонстранты, осуждающие ненависть и расизм, в центре Лос-Анджелеса. 13 августа 2017 года
10 июня, 22:42Сказано в эфире
Кино удалить, памятники снести. Кого и почему в США обвиняют в расизме
Чем ближе к ноябрьским выборам, тем чаще идеологи с обеих сторон американского противостояния триумфально фиксируют судорожные метания существенных групп избирателей. Демократы восторгаются тем, что рабочие и тому подобные персонажи из "красных" штатов перебегают в лагерь "Трамп — никогда". Республиканцы с удивлением видят, что к ним начинает тяготеть все больше черных. Предсказать итоги выборов поэтому предельно трудно, а тут еще евреи, которым все менее комфортно среди старых друзей-демократов…
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Дональд ТрампДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)СШААвторы
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