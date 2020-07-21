https://ria.ru/20200721/1574609040.html
Появился тизер сериала "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли
На YouTube опубликовали тизер сериала "Псих", режиссером которого стал Федор Бондарчук, а главную роль исполнил Константин Богомолов. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:28
2020-07-21T00:28
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
анна чиповская
игорь верник
константин богомолов
youtube
федор бондарчук
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574609201_141:0:987:476_1400x0_80_0_0_cbbd1e9d56cdf0deae29284dff8d0d7d.jpg
https://ria.ru/20200716/1574458804.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574609201_141:0:987:476_1400x0_80_0_0_cbbd1e9d56cdf0deae29284dff8d0d7d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574609201_247:0:882:476_1400x0_80_0_0_6796da39942afd1cf4997ae282379642.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574609201_326:0:802:476_1400x0_80_0_0_017e83e925a9e16525bfd1b7cf56e3dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, анна чиповская, игорь верник, константин богомолов, youtube, федор бондарчук
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер сериала "Псих", режиссером которого стал Федор Бондарчук, а главную роль исполнил Константин Богомолов.
Успешный психолог Олег (Богомолов) – яркий представитель "синтетического московского среза общества", в центре которого он находится. Главный герой принимает антидепрессанты, алкоголь и другие запрещенные вещества – в общем, со всех сторон зависим и психически нездоров. Тем не менее, он делает все возможное, чтобы оставаться профессиональном высшего класса.
В коротком ролике герой Богомолова рассказывает, что больше года назад пропала его жена (Елена Лядова): "Ее нет со мной 384 дня". Остальные подробности держатся в секрете. Известно, что в психологической драме снялись: Игорь Верник, Марина Александрова, Анна Чиповская и другие актеры.
Вместе с Федором Бондарчуком над сериалом работала и его супруга актриса Паулина Андреева. Она написала сценарий.
Премьера многосерийной психологической драмы, в которую войдет
восемь эпизодов, состоится осенью на видеосервисе more.tv.