Появился тизер сериала "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер сериала "Псих", режиссером которого стал Федор Бондарчук, а главную роль исполнил Константин Богомолов.

Успешный психолог Олег (Богомолов) – яркий представитель "синтетического московского среза общества", в центре которого он находится. Главный герой принимает антидепрессанты, алкоголь и другие запрещенные вещества – в общем, со всех сторон зависим и психически нездоров. Тем не менее, он делает все возможное, чтобы оставаться профессиональном высшего класса.

В коротком ролике герой Богомолова рассказывает, что больше года назад пропала его жена (Елена Лядова): "Ее нет со мной 384 дня". Остальные подробности держатся в секрете. Известно, что в психологической драме снялись: Игорь Верник, Марина Александрова, Анна Чиповская и другие актеры.

Вместе с Федором Бондарчуком над сериалом работала и его супруга актриса Паулина Андреева. Она написала сценарий.