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Появился тизер сериала "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли
На YouTube опубликовали тизер сериала "Псих", режиссером которого стал Федор Бондарчук, а главную роль исполнил Константин Богомолов. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T00:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, анна чиповская, игорь верник, константин богомолов, youtube, федор бондарчук

Появился тизер сериала "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли

00:28 21.07.2020
896
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер сериала "Псих", режиссером которого стал Федор Бондарчук, а главную роль исполнил Константин Богомолов.
Успешный психолог Олег (Богомолов) – яркий представитель "синтетического московского среза общества", в центре которого он находится. Главный герой принимает антидепрессанты, алкоголь и другие запрещенные вещества – в общем, со всех сторон зависим и психически нездоров. Тем не менее, он делает все возможное, чтобы оставаться профессиональном высшего класса.
В коротком ролике герой Богомолова рассказывает, что больше года назад пропала его жена (Елена Лядова): "Ее нет со мной 384 дня". Остальные подробности держатся в секрете. Известно, что в психологической драме снялись: Игорь Верник, Марина Александрова, Анна Чиповская и другие актеры.
Вместе с Федором Бондарчуком над сериалом работала и его супруга актриса Паулина Андреева. Она написала сценарий.
Премьера многосерийной психологической драмы, в которую войдет восемь эпизодов, состоится осенью на видеосервисе more.tv.
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КультураКино и сериалыНовости культурыПаулина АндрееваАнна ЧиповскаяИгорь ВерникКонстантин БогомоловYouTubeФедор Бондарчук
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