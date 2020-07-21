В Сети появились кадры из комедии "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом

На кадрах Рейнольдс вместе с Джоди Комер ("Убивая Еву"), которая в фильме играет хакера Милли, находятся в разных локациях и постоянно чем-то напуганы.

Действие фильма разворачивается в видеоигре. Главный герой Гай (Рейнольдс) – второстепенный персонаж в ней, поэтому более сильные игроки делают с ним все, что хотят: бьют, угрожают и унижают. Однажды он решает, что с жестокостью, которая царит вокруг, надо что-то делать. Гай становится героем и пытается спасти этот мир от окончательного уничтожения.