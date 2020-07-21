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https://ria.ru/20200721/1574605746.html
В Сети появились кадры из комедии "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом
В Сети опубликовали несколько кадров из предстоящей экшн-комедии Шона Леви "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, сообщает Comicbookmovie. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T07:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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фильмы 2020, тайка вайтити, кино и сериалы, новости культуры, райан рейнольдс (актер)

В Сети появились кадры из комедии "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом

07:08 21.07.2020
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© 20th Century Fox Film Corporation (2020)Кадр из фильма "Главный герой"
Кадр из фильма Главный герой
© 20th Century Fox Film Corporation (2020)
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Сети опубликовали несколько кадров из предстоящей экшн-комедии Шона Леви "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, сообщает Comicbookmovie.
На кадрах Рейнольдс вместе с Джоди Комер ("Убивая Еву"), которая в фильме играет хакера Милли, находятся в разных локациях и постоянно чем-то напуганы.
Действие фильма разворачивается в видеоигре. Главный герой Гай (Рейнольдс) – второстепенный персонаж в ней, поэтому более сильные игроки делают с ним все, что хотят: бьют, угрожают и унижают. Однажды он решает, что с жестокостью, которая царит вокруг, надо что-то делать. Гай становится героем и пытается спасти этот мир от окончательного уничтожения.
В комедии снялись Тайка Вайтити, Джо Кири, Камилла Костек и другие.
Премьера запланирована на декабрь этого года.
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