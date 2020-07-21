В малые города и села приедут работать 9 тысяч работников культуры

Выплаты смогут получить специалисты, которые переехали на работу в небольшие населенные пункты – села, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с числом жителей до 50 тысяч человек. Ими могут быть как выпускники профильных вузов, так и опытные специалисты. В госпрограмме предусмотрят следующие критерии: наличие среднего профессионального или высшего образования и заслуг, которые могли бы быть заявлены как достижения в профессиональной деятельности; стаж работы в организациях отрасли культуры; непрерывность профессиональной деятельности в одной организации.