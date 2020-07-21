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В малые города и села приедут работать 9 тысяч работников культуры
За следующие шесть лет в малые города и села России могут переехать на работу более 9 тысяч работников культуры. Для этого в госпрограмму "Развитие культуры"... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:01
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РИА Новости
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353
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хорошие новости, общество

В малые города и села приедут работать 9 тысяч работников культуры

08:00 21.07.2020 (обновлено: 08:01 21.07.2020)
227
© РИА Новости / Сергей ПятаковПосетители выставки
Посетители выставки
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За следующие шесть лет в малые города и села России могут переехать на работу более 9 тысяч работников культуры. Для этого в госпрограмму "Развитие культуры" планируется внести правки, которые разрешат перераспределять из государственного бюджета в региональные единовременные выплаты, сообщается на сайте Минкультуры.
Выплаты смогут получить специалисты, которые переехали на работу в небольшие населенные пункты – села, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с числом жителей до 50 тысяч человек. Ими могут быть как выпускники профильных вузов, так и опытные специалисты. В госпрограмме предусмотрят следующие критерии: наличие среднего профессионального или высшего образования и заслуг, которые могли бы быть заявлены как достижения в профессиональной деятельности; стаж работы в организациях отрасли культуры; непрерывность профессиональной деятельности в одной организации.
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"Пока программа рассчитана на 6 лет. С 2021 по 2024 год за счет средств госпрограммы "Развитие культуры" планируем привлечь более 6 тысяч специалистов. Это позволит укрепить кадровый потенциал на 68% от общей потребности в кадрах малых населенных пунктов. Еще 3 тысячи специалистов будут привлечены в период 2025–2026 годов. На реализацию программы понадобится дополнительно порядка 8,2 млрд рублей", – заявила замминистра Ольга Ярилова.
Как и в программах "Земский учитель" и "Земский доктор", новые работники получат 1 млн рублей. Переезжающим в Дальневосточный федеральный округ выплатят 2 млн рублей.
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