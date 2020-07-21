https://ria.ru/20200721/1574601461.html
Посмертный альбом рэпера Juice WRLD возглавил чарт Billboard 200
Посмертный альбом "Legends never die" рэпера Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс), выпущенный в начале июля, возглавил рейтинг в чарте Billboard 200, сообщает... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T05:43
2020-07-21T05:43
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Посмертный альбом "Legends never die" рэпера Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс), выпущенный
в начале июля, возглавил рейтинг в чарте Billboard 200, сообщает
Billboard.
По информации издания, за неделю в США было продано почти 500 тысяч экземпляров этого сборника. Это самый высокий результат за 2020 год и четвертый за всю историю существования рейтинга.
Пластинка стала также самым большим посмертным дебютом за последние 20 лет, встав в один ряд с "Life after death" рэпера The notorious B.I.G (690 тысяч копий за первую неделю) и "R U still down? (Remember me)" хип-хоп исполнителя Тупака Шакура (549 тысяч копий за первую неделю). Оба альбома были выпущены в 1997 году.
В записи третьего студийного альбома Juice WRLD (в нем 21 трек), приняла участие певица Холзи, рэперы The Kid Laroi, Polo G, Trippie Redd, диджей Marshmello и другие.
Juice WRLD умер
в декабре прошлого года от передозировки. Ему был 21 год.