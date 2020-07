Посмертный альбом рэпера Juice WRLD возглавил чарт Billboard 200

Пластинка стала также самым большим посмертным дебютом за последние 20 лет, встав в один ряд с "Life after death" рэпера The notorious B.I.G (690 тысяч копий за первую неделю) и "R U still down? (Remember me)" хип-хоп исполнителя Тупака Шакура (549 тысяч копий за первую неделю). Оба альбома были выпущены в 1997 году.