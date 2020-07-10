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Вышел посмертный альбом рэпера Juice WRLD
На цифровых площадках вышел посмертный альбом "Legends never die" рэпера Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс), который в декабре прошлого года умер от... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:58
2020-07-10T20:58
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
На цифровых площадках вышел посмертный альбом "Legends never die" рэпера Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс), который в декабре прошлого года умер
от передозировки, сообщает
Vulture.
В записи третьего студийного альбома Juice WRLD (в нем 21 трек), приняла участие певица Холзи, рэперы The Kid Laroi, Polo G, Trippie Redd, диджей Marshmello и другие.
Пластинка получилась разноплановой. Например, в песнях "Righteous" и "Fighting demons" хип-хоп исполнитель рассказывает о том, как борется с зависимостью, и насколько это тяжело. А в "Screw juice" или "Man of the year", Juice WRLD призывает слушателей не унывать и не опускать руки в трудные времена.
Джаред Энтони Хиггинс получил всемирную известность после выхода синглов "All girls are the same" и "Lucid dreams". В мае 2019 года года он был признан "Лучшим новым артистом" на церемонии вручения премии Billboard music awards.