Вышел посмертный альбом рэпера Juice WRLD

Пластинка получилась разноплановой. Например, в песнях "Righteous" и "Fighting demons" хип-хоп исполнитель рассказывает о том, как борется с зависимостью, и насколько это тяжело. А в "Screw juice" или "Man of the year", Juice WRLD призывает слушателей не унывать и не опускать руки в трудные времена.

Джаред Энтони Хиггинс получил всемирную известность после выхода синглов "All girls are the same" и "Lucid dreams". В мае 2019 года года он был признан "Лучшим новым артистом" на церемонии вручения премии Billboard music awards.