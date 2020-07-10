Вышел посмертный альбом рэпера Juice WRLD

В записи третьего студийного альбома Juice WRLD (в нем 21 трек), приняла участие певица Холзи, рэперы The Kid Laroi, Polo G, Trippie Redd, диджей Marshmello и другие.

Пластинка получилась разноплановой. Например, в песнях "Righteous" и "Fighting demons" хип-хоп исполнитель рассказывает о том, как борется с зависимостью, и насколько это тяжело. А в "Screw juice" или "Man of the year", Juice WRLD призывает слушателей не унывать и не опускать руки в трудные времена.