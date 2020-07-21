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Первый "Форд" комом. Почему суперавианосец ВМС США остается небоеготовым
У американского суперавианосца нового поколения "Джеральд Форд" очередные проблемы — на днях руководство ВМС США сообщило об отстранении от проекта ряда... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T08:00
марк эспер
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
f-35
f/a-18e
джеральд форд
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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марк эспер, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, f-35, f/a-18e, джеральд форд, безопасность

Первый "Форд" комом. Почему суперавианосец ВМС США остается небоеготовым

08:00 21.07.2020
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© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Андрей Коц. У американского суперавианосца нового поколения "Джеральд Форд" очередные проблемы — на днях руководство ВМС США сообщило об отстранении от проекта ряда высокопоставленных специалистов. Американские СМИ связывают это с многочисленными недочетами, выявленными в ходе опытной эксплуатации "плавучего аэродрома". Самый дорогой боевой корабль в истории стоимостью почти 13 миллиардов долларов до сих пор не готов к службе, хотя его и ввели в состав ВМС еще в мае 2017-го. Почему "Джеральду Форду" так не повезло — в материале РИА Новости.

Корабль будущего

К разработке самого мощного авианосца приступили еще в середине 1990-х. Заложили корабль в 2005 году. По планам командования ВМС он должен был сменить первый американский атомный авианосец "Энтерпрайз", который нес службу с начала 1960-х. Строили почти десять лет и спустили на воду осенью 2013-го. Водоизмещение — более 100 тысяч тонн, "Джеральд Форд" — крупнейший в мире надводный боевой корабль.
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт
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Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вернулся в море
На бумаге возможности суперавианосца действительно поражают воображение. При 337-метровой длине, 78-метровой ширине и 76-метровой высоте скорость хода — 30 узлов (56 километров в час). Такую тягу создают два ядерных реактора Bechtel A1B мощностью по 700 мегаватт каждый. Автономность плавания практически неограниченная, лишь провиантом надо запасаться раз в сто суток.
В авиакрыле "Джеральда Форда" почти сто летательных аппаратов различного назначения, в том числе истребители F/A-18E/F Super Hornet, F-35C, самолеты электронного противодействия EA-18G Growler, дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye, транспортники C-2 Greyhound. Кроме того, авианосец рассчитан на базирование и боевое применение вертолетов MH-60R/S и БПЛА.
© AP Photo / Gary C. KnappАмериканский истребитель FA18
Американский истребитель FA18
© AP Photo / Gary C. Knapp
Американский истребитель FA18
Хотя конструкторы использовали множество современных технологий и добились высокой степени автоматизации большинства процессов, происходящих на борту, экипаж "Джеральда Форда" все равно многочисленный — более 4,5 тысячи человек.
Корпус в целом как у предшественников — кораблей типа "Нимиц". Одно из заметных отличий — относительно компактную надстройку сдвинули ближе к корме. Площадь полетной палубы увеличили, а ее компоновка позволяет быстрее перемещать боеприпасы и самолеты. Ноу-хау "Джеральда Форда" — электромагнитные катапульты вместо привычных паровых. Эти устройства плавнее разгоняют самолеты, и у летчиков меньше перегрузка.

Трудный ребенок

Ввести авианосец в эксплуатацию собирались в 2016-м. Однако агентство Bloomberg сообщило, что "Джеральд Форд" провалил проверку на боеспособность. Еще до первого выхода в море на борту обнаружили множество неисправностей, причем некоторые можно было устранить только перепроектированием. Прежде всего плохо себя показали электромагнитные аэрофинишеры — разработчики заявляли, что они смогут без сбоев принять 1600 самолетов, но на практике оказалось — не больше 25. А электромагнитная катапульта обеспечила лишь четыреста взлетов вместо заявленных четырех тысяч.
© Фото : официальный сайт авианосца "Джеральд Форд"Авианосец "Джеральд Форд"
Авианосец Джеральд Форд
© Фото : официальный сайт авианосца "Джеральд Форд"
Авианосец "Джеральд Форд"
Также комиссию Пентагона не устроили самолетоподъемники — обнаружились неполадки, способные негативно сказаться на всей боевой работе корабля. Эту проблему не удалось решить до сих пор — из 11 подъемников штатно действуют только два, что серьезно ограничивает боеготовность. Наконец, в ходе предварительных испытаний специалисты выявили неполадки в перспективных радиолокационных станциях, созданных специально для авианосцев нового проекта.
Тем не менее 8 апреля 2017-го "Джеральд Форд" вышел в море, а 31 мая корабль ввели в состав ВМС США. Однако трудности не закончились. Во время плавания довольно быстро вышли из строя опорные подшипники гребных валов. Корабль вернули в порт, на устранение неисправности ушло несколько месяцев.
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
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На горящем корабле ВМС США была отключена система пожаротушения
Дальше — больше. В 2018-м на ходовых испытаниях забарахлила силовая установка. Сообщили: "Корабль испытывает затруднения с преобразованием энергии, вырабатываемой его ядерными реакторами, во вращение гребных винтов". Авианосец отбуксировали в порт для ремонта. Через год силовая установка опять сломалась — и "Джеральд Форд" вновь застрял у причала.

Против "Циркона"

Хотя многие недостатки устранили, подъемники и электромагнитные катапульты постоянно выходят из строя. Месяц назад отказала система управления катапультами. Взлеты с палубы прекратились на пять дней.
А главное, новомодные катапульты, как выяснилось, не способны поднять в небо палубную версию истребителя пятого поколения F-35C — просто не хватает мощности.
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning IIИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Lockheed-Martin F-35A Lightning II
Истребитель F-35А
И все же правительство готово финансировать программу суперавианосцев. По оценкам западных экспертов, головной корабль серии достигнет полной боеготовности к 2022-му. Строится еще один авианосец — "Джон Кеннеди". Его спустили на воду в октябре прошлого года, а в состав флота он должен войти к 2024-му. В Пентагоне ранее говорили о необходимости десяти-двенадцати кораблей этого типа для замены "Нимицев".
Но далеко не факт, что этим планам суждено сбыться. В военном ведомстве сейчас спорят о том, нужен ли США столь многочисленный авианосный флот. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что заинтересован в менее масштабных ВМС. Новую структуру флота в ближайшее время отработают на учениях и маневрах, а окончательно утвердят этой осенью. Согласно принятой концепции, количество авианосцев в ВМС сократится, но увеличится число кораблей меньшего водоизмещения — в частности, фрегатов.
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
8 мая, 05:32Новое оружие России
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Вероятно, это связано с тем, что большие и тяжелые авианосцы — слишком легкая цель для новейших противокорабельных ракет России и Китая. На вооружение российского ВМФ в 2022-м поступит перспективный гиперзвуковой "Циркон". В данный момент ракета проходит испытания: предстоит порядка десяти тестовых пусков с разных носителей. Ожидается, что дальность полета превысит радиус действия палубных самолетов американских авианосцев, а скорость — около девяти чисел Маха — сделает ракету неуязвимой для корабельной ПВО. Американское издание The National Interest признавало, что "Циркон" способен "проделать дыру" в любом плавучем аэродроме.
193310043
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Марк ЭсперВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАF-35F/A-18EДжеральд ФордБезопасность
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