"Это надолго": как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?

12

Это надолго "Это надолго": как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?

Если подойти к обучению неправильно, то вместо уверенного поведения на воде можно добиться обратного эффекта. В лучшем случае ― на всю жизнь отбить желание заходить в воду и плавать. В худшем ― привести к гибели ребёнка во время купания. Записали инструкцию: как, когда, где лучше учить детей плавать и что в этот момент должны делать взрослые.