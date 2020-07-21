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"Это надолго": как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?
Если подойти к обучению неправильно, то вместо уверенного поведения на воде можно добиться обратного эффекта. В лучшем случае ― на всю жизнь отбить желание заходить в воду и плавать. В худшем ― привести к гибели ребёнка во время купания. Записали инструкцию: как, когда, где лучше учить детей плавать и что в этот момент должны делать взрослые.
2020-07-21T11:00
2020-07-21T11:00
подкаст
это надолго
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"Это надолго": как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?
Если подойти к обучению неправильно, то вместо уверенного поведения на воде можно добиться обратного эффекта. В лучшем случае ― на всю жизнь отбить желание заходить в воду и плавать. В худшем ― привести к гибели ребёнка во время купания. Записали инструкцию: как, когда, где лучше учить детей плавать и что в этот момент должны делать взрослые.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Это надолго": как научить ребёнка плавать, не испортив ему жизнь?
Если подойти к обучению неправильно, то вместо уверенного поведения на воде можно добиться обратного эффекта. В лучшем случае ― на всю жизнь отбить желание заходить в воду и плавать. В худшем ― привести к гибели ребёнка во время купания. Записали инструкцию: как, когда, где лучше учить детей плавать и что в этот момент должны делать взрослые.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree
" разбираемся в правилах безопасного поведения на воде, а также узнаём, в каком возрасте уже можно учиться плавать и откуда у детей появляется страх воды.
Как подготовить к воде? Как научить правильно дышать? Стоит ли покупать надувные круги и нарукавники и помогут ли они в обучении? Как обучить действовать правильно в ситуациях, когда он начинает тонуть?
Об это Настя и Лина спрашивают у мастера-инструктора по фридайвингу, педагога-психолога и ведущего автора детской программы международной ассоциации развития фридайвинга AIDA Елены Петрушиной.
Как подготовить ребёнка к знакомству с миром без паранойи, читайте в интервью
руководителя пресс-службы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ксении Кнорре-Дмитриевой.
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" ― о мягком воспитании, развитии ребенка, рекомендациях по уходу за малышами.
3:35 О правилах поведения на воде, которые спасут от трагедии
7:00 В каком возрасте лучше учить плавать и когда это делать бесполезно
9:30 Как приучать ребёнка к воде
12:00 Что делать, если дети боятся воды
14:15 С какого возраста можно отпускать ребёнка одного на водоём
18:00 По каким признакам понять, что погружение ― принудительное, и надо срочно прекратить обучение
19:30 С чего начинать обучение плаванию
20:45 Надувной ошейник, нарукавники и круг: помогут ли в обучении?
24:00 Страх воды у взрослых и как его побороть
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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