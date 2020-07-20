В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории города Нижние Серги Режим ЧС введен на территории города Нижние Серги Свердловской области из-за паводка, вызванного обильными осадками, сообщает региональное ГУМЧС.

Ранее ГУМЧС сообщило, что в городе Нижние Серги из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов по улице Жукова. Сотрудники МЧС совместно с администрацией муниципального образования проводят эвакуацию людей из зоны подтопления. " МРСК Урала " сообщило, что энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления.

"Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

Всего в ликвидации последствий подтопления в Нижних Сергах задействована группировка сил и средств из 255 человек, 52 единиц техники и 19 плавсредств. Руководит спасательными работами в зоне подтопления начальник главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

По предварительной информации, в зоне подтопления оказались около 200 домов и несколько административных зданий. Из зоны подтопления эвакуированы спасателями семь человек. Остальные жители самостоятельно покинули подтопленные дома. Информации о пострадавших пока не поступало, уточняет ведомство.

Сейчас спасатели, полицейские и сотрудники службы жизнеобеспечения города на лодках объезжают подтопленные дома и придомовые территорий в поисках людей.