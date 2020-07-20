США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии

По ее заявлению, в Сирии не было свободных выборов с момента прихода к власти партии "Баас" в 1963 году. "Нынешний год не стал исключением. Мы видели заслуживающие доверия сообщения о том, что работники избирательных участков раздавали бюллетени, уже заполненные от имени кандидатов "Баас". Также были часты сообщения о том, что на граждан давили, чтобы они голосовали, и не было гарантий избирательной тайны", - указывается в заявлении.