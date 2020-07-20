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США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии
США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:57
война в сирии
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сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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война в сирии, совет безопасности оон, сирия, сша, в мире

США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии

23:57 20.07.2020
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© Фото : Syrian Presidency Facebook pageПрезидент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
© Фото : Syrian Presidency Facebook page
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Это еще одна попытка режима создать себе фальшивую легитимность и избежать реализации политического процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", - говорится в письменном заявлении Ортагус.
По ее заявлению, в Сирии не было свободных выборов с момента прихода к власти партии "Баас" в 1963 году. "Нынешний год не стал исключением. Мы видели заслуживающие доверия сообщения о том, что работники избирательных участков раздавали бюллетени, уже заполненные от имени кандидатов "Баас". Также были часты сообщения о том, что на граждан давили, чтобы они голосовали, и не было гарантий избирательной тайны", - указывается в заявлении.
Кроме того, Ортагус напомнила, что около 5 миллионов сирийцев, находящихся за границей, не могли проголосовать на выборах. Она заявила, что резолюция СБ ООН 2254 предполагает участие в выборах всех сирийцев, включая и тех, кто находится за пределами страны.
Парламентские выборы проходили в минувшее воскресенье только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Вчера, 13:08Война в Сирии
Иран надеется, что парламентские выборы помогут миру в Сирии
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Война в СирииСовет Безопасности ООНСирияСШАВ мире
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