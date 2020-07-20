В Москве построят православный храм с необычными чугунными полами

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Церковь с редкими чугунными полами будет впервые построена в Владимира Ресина. Церковь с редкими чугунными полами будет впервые построена в Москве , сообщила в понедельник пресс-служба куратора программы, депутата Госдумы

"На храме в честь священномученика Гермогена, патриарха Московского и всея Руси, впервые за всю историю строительства храмов "Программы 200" будет применена редкая технология с установкой чугунных полов", - сказал Ресин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, во всей Москве таких храмов очень мало. Например, такие полы есть в Успенском соборе Кремля.

"Раньше это было очень дорого. Могли позволить только при строительстве великокняжеских либо кафедральных храмов. И даже тогда делали редко. У чугунных полов есть большой плюс. Этот металл применяется "раз и навсегда", на века. Сегодня промышленные технологии шагнули далеко вперед. Стоимость работ вполне по силам обычному приходу", - рассказал Ресин.

Он отметил, что несомненное преимущество полов из чугунной плитки - при устройстве теплого пола чугунные напольные плиты долго сохраняют тепло и храму нет нужды оборудовать молельный зал батареями. Эту функцию выполнят полы.

Выложены полы будут чугунной плиткой с красивым орнаментом, над которым сейчас трудятся художники, сообщил депутат. Вероятно, в эскизы будет внесена информация, кем и когда совершены пожертвования на изготовление и установку каждой из уникальных напольных плит, которые увековечат имена меценатов и жертвователей.

"Вынужденная приостановка (из-за пандемии - ред.) не повлияла на выполнение графика строительства. Стены возводятся способом художественной кладки кирпича, поэтому храм получается таким красивым. В храме гармонично сочетаются три школы церковного зодчества: византийская, владимирская и псковская... В этом году строители приступят к внутренним и отделочным работам, а в 2021 году храм будет сдан", - добавил куратор.

Строящийся храм находится на стыке трех районов: Нагорный, Северное Чертаново и Зюзино.

Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась программа "200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее священник Александр Волков , руководивший на тот момент пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200".