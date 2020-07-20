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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200720/1574621325.html
В Москве построят православный храм с необычными чугунными полами
Церковь с редкими чугунными полами будет впервые построена в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба куратора программы, депутата Госдумы Владимира Ресина. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:51
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, госдума рф, владимир ресин, москва, общество

В Москве построят православный храм с необычными чугунными полами

23:51 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКресты на куполах строящегося храма
Кресты на куполах строящегося храма
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Церковь с редкими чугунными полами будет впервые построена в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба куратора программы, депутата Госдумы Владимира Ресина.
"На храме в честь священномученика Гермогена, патриарха Московского и всея Руси, впервые за всю историю строительства храмов "Программы 200" будет применена редкая технология с установкой чугунных полов", - сказал Ресин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По его словам, во всей Москве таких храмов очень мало. Например, такие полы есть в Успенском соборе Кремля.
"Раньше это было очень дорого. Могли позволить только при строительстве великокняжеских либо кафедральных храмов. И даже тогда делали редко. У чугунных полов есть большой плюс. Этот металл применяется "раз и навсегда", на века. Сегодня промышленные технологии шагнули далеко вперед. Стоимость работ вполне по силам обычному приходу", - рассказал Ресин.
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Он отметил, что несомненное преимущество полов из чугунной плитки - при устройстве теплого пола чугунные напольные плиты долго сохраняют тепло и храму нет нужды оборудовать молельный зал батареями. Эту функцию выполнят полы.
Выложены полы будут чугунной плиткой с красивым орнаментом, над которым сейчас трудятся художники, сообщил депутат. Вероятно, в эскизы будет внесена информация, кем и когда совершены пожертвования на изготовление и установку каждой из уникальных напольных плит, которые увековечат имена меценатов и жертвователей.
"Вынужденная приостановка (из-за пандемии - ред.) не повлияла на выполнение графика строительства. Стены возводятся способом художественной кладки кирпича, поэтому храм получается таким красивым. В храме гармонично сочетаются три школы церковного зодчества: византийская, владимирская и псковская... В этом году строители приступят к внутренним и отделочным работам, а в 2021 году храм будет сдан", - добавил куратор.
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Строящийся храм находится на стыке трех районов: Нагорный, Северное Чертаново и Зюзино.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась программа "200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Ранее священник Александр Волков, руководивший на тот момент пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорил, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200".
По данным Финансово-хозяйственного управления РПЦ, в начале 1990-х годов в столице было 254 храма и часовни, в 2000 году - 519, а в 2020-м - более 1100. Как отмечается, многие храмы программы возводятся в память утраченных святынь, иногда на том же месте.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьГосдума РФВладимир РесинМоскваОбщество
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