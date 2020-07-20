Россиянка записала пароль на карте и лишилась полумиллиона рублей

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жительница . Жительница Южно-Сахалинска лишилась почти 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Как рассказала 52-летняя женщина, сначала с ее счета обналичили 285 тысяч рублей, а затем списали еще 303 тысячи на различные покупки. Злоумышленники воспользовались тем, что ПИН-код был написан на оборотной стороне карты.

Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за покушение на кражу. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Найдя банковскую карту, злоумышленник проверил наличие денег на счету. Он сразу снял крупную сумму, а остальное потратил ночью на развлечения.