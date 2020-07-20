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Россиянка записала пароль на карте и лишилась полумиллиона рублей
Жительница Южно-Сахалинска лишилась почти 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:51
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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южно-сахалинск
сахалинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

Россиянка записала пароль на карте и лишилась полумиллиона рублей

23:50 20.07.2020 (обновлено: 23:51 20.07.2020)
2723
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жительница Южно-Сахалинска лишилась почти 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
Как рассказала 52-летняя женщина, сначала с ее счета обналичили 285 тысяч рублей, а затем списали еще 303 тысячи на различные покупки. Злоумышленники воспользовались тем, что ПИН-код был написан на оборотной стороне карты.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
10 марта, 02:47
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за покушение на кражу. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Найдя банковскую карту, злоумышленник проверил наличие денег на счету. Он сразу снял крупную сумму, а остальное потратил ночью на развлечения.
По факту происшествия возбудили два уголовных дела по статьям "Кража" и "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".
Оплата покупок с помощью бесконтактной банковской карты
23 апреля, 10:17
Якутский чиновник нашел чужую банковскую карту и купил поесть
2220651
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
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