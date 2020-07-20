В Пскове поликлиника отказала пенсионерке в медпомощи, сообщила ее дочь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Жительница Пскова пожаловалась региональным властям на то, что поликлиника отказала в медицинской помощи ее пожилой матери, которая была травмирована после падения на улице.
Как сообщается на сайте губернатора Псковской области, куда местные жители направляют свои жалобы и обращения, пожилая женщина 1939 года рождения 13 июля упала на улице, разбив лицо и сломав руку. Это произошло поблизости от Псковской городской поликлиники на улице Киселева.
"Так как падение произошло недалеко от поликлиники, она обратилась туда за помощью, в которой ей было отказано. Сотрудник регистратуры также не посчитала нужным вызвать бригаду скорой помощи и посоветовала пожилому человеку, растерявшемуся от боли и бесчеловечного отношения, идти в травмпункт,… который оказался закрыт. Когда я через полтора часа смогла приехать домой, я застала маму в отчаянном состоянии", - говорится в обращении местной жительницы в адрес губернатора Михаила Ведерникова.
По ее словам, в областной больнице, куда пенсионерку отвезли на скорой, ей диагностировали переломы плеча и предплечья и после оказания медпомощи направили в ту же поликлинику. Осмотрев пациентку, терапевт этого медучреждения в срочном порядке направил ее к ортопеду для коррекции гипса, однако тот, по словам заявительницы, "в некорректной форме" отозвался об этих действиях и сообщил, что принимает только по предварительной записи.
Как отмечает местная жительница, коррекции гипса удалось добиться "после унизительных препирательств".
"Я и моя мама, отработавшая медсестрой 40 лет своей 80-летней жизни, столкнувшись с таким возмутительным пренебрежением своими профессиональными обязанностями, просим… принять меры воздействия на нерадивых медработников поликлиники №2 с целью исключить повторение подобных случаев", - отмечается в обращении.
Согласно материалам на сайте губернатора, за рассмотрение этого обращения, которое появилось в понедельник, отвечает председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, чей ответ пока не опубликован.