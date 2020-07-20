В Пскове поликлиника отказала пенсионерке в медпомощи, сообщила ее дочь

По ее словам, в областной больнице, куда пенсионерку отвезли на скорой, ей диагностировали переломы плеча и предплечья и после оказания медпомощи направили в ту же поликлинику. Осмотрев пациентку, терапевт этого медучреждения в срочном порядке направил ее к ортопеду для коррекции гипса, однако тот, по словам заявительницы, "в некорректной форме" отозвался об этих действиях и сообщил, что принимает только по предварительной записи.