Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574621164.html
В Пскове поликлиника отказала пенсионерке в медпомощи, сообщила ее дочь
Жительница Пскова пожаловалась региональным властям на то, что поликлиника отказала в медицинской помощи ее пожилой матери, которая была травмирована после... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:44
михаил ведерников
псковская область
псков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569478119_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_ddb6eb84a8d50d762165bf7edc19117e.jpg
https://ria.ru/20200626/1573520741.html
https://ria.ru/20200629/1573649297.html
3
псковская область
псков
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569478119_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_ddb6eb84a8d50d762165bf7edc19117e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569478119_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_3a3901db96af31af007d51cfbdc58bd6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569478119_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_4c27033ac1c6af8375622611bedc54d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил ведерников, псковская область, псков, происшествия

В Пскове поликлиника отказала пенсионерке в медпомощи, сообщила ее дочь

23:44 20.07.2020
531
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Жительница Пскова пожаловалась региональным властям на то, что поликлиника отказала в медицинской помощи ее пожилой матери, которая была травмирована после падения на улице.
Как сообщается на сайте губернатора Псковской области, куда местные жители направляют свои жалобы и обращения, пожилая женщина 1939 года рождения 13 июля упала на улице, разбив лицо и сломав руку. Это произошло поблизости от Псковской городской поликлиники на улице Киселева.
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
26 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
Партия масок пропала в псковской больнице, где идет служебная проверка
"Так как падение произошло недалеко от поликлиники, она обратилась туда за помощью, в которой ей было отказано. Сотрудник регистратуры также не посчитала нужным вызвать бригаду скорой помощи и посоветовала пожилому человеку, растерявшемуся от боли и бесчеловечного отношения, идти в травмпункт,… который оказался закрыт. Когда я через полтора часа смогла приехать домой, я застала маму в отчаянном состоянии", - говорится в обращении местной жительницы в адрес губернатора Михаила Ведерникова.
По ее словам, в областной больнице, куда пенсионерку отвезли на скорой, ей диагностировали переломы плеча и предплечья и после оказания медпомощи направили в ту же поликлинику. Осмотрев пациентку, терапевт этого медучреждения в срочном порядке направил ее к ортопеду для коррекции гипса, однако тот, по словам заявительницы, "в некорректной форме" отозвался об этих действиях и сообщил, что принимает только по предварительной записи.
Как отмечает местная жительница, коррекции гипса удалось добиться "после унизительных препирательств".
"Я и моя мама, отработавшая медсестрой 40 лет своей 80-летней жизни, столкнувшись с таким возмутительным пренебрежением своими профессиональными обязанностями, просим… принять меры воздействия на нерадивых медработников поликлиники №2 с целью исключить повторение подобных случаев", - отмечается в обращении.
Согласно материалам на сайте губернатора, за рассмотрение этого обращения, которое появилось в понедельник, отвечает председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, чей ответ пока не опубликован.
Машина скорой помощи
29 июня, 20:03
В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку
2111303
Обсудить 3
Михаил ВедерниковПсковская областьПсковПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Полиция задержала участников танцев на МКАД
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиянка записала пароль на карте и лишилась полумиллиона рублей
Кресты на куполах строящегося храма
В Москве построят православный храм с необычными чугунными полами
Главный дизайнер Дома моды Firdaws, дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова на показе своей коллекции в Грозном
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Двух перекрывших движение на Невском проспекте активистов арестовали
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Крестный отец Ефремова рассказал о мучениях актера
Машина скорой помощи во Франции
В Франции в ДТП погибли пять детей из одной семьи, сообщили СМИ
Полицейский Адриан Косицки во время спасения ребенка от акулы во Флориде
В США сняли на видео, как полицейский спас ребенка от акулы
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Вертолет Ка-226Т
Опытный двигатель для Ка-226 на замену французскому соберут до конца года
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, заявили в Минобороны Сирии
Многоцелевой истребитель Су-27
В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей
Машина скорой помощи
В Москве-реке нашли тело новорожденной девочки
Вид на Торонто, Канада
Неподалеку от аэропорта в Торонто объявили тревогу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51В Чите рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
Лента новостейМолния