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В Свердловской области из-за дождей подтопило частные дома
Частные дома оказались подтоплены в Свердловской области из-за обильных дождей, идет эвакуация людей, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Свердловской области из-за дождей подтопило частные дома

20:06 20.07.2020 (обновлено: 23:40 20.07.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПодтопленной дом
Подтопленной дом
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Частные дома оказались подтоплены в Свердловской области из-за обильных дождей, идет эвакуация людей, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
"В городе Нижние Серги из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов по улице Жукова. Сотрудниками МЧС совместно с администрацией муниципального образования проводится эвакуация людей из зоны подтопления", - говорится в сообщении.
На помощь местным спасателям выдвинулась дополнительная группировка спасателей из Екатеринбурга в количестве 50 человек и семи плавсредств, а также оперативная группа ГУМЧС по Свердловской области.
В главном управлении развернут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, уточняет ведомство.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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