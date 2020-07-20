МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полиция задержала участников танцев на МКАД, на них составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе Полиция задержала участников танцев на МКАД, на них составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве

На задержанных составили административные протоколы за нарушение ПДД, создавшее помехи в движении машин и управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке.

"В отношении задержанных сотрудниками полиции были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после появления в интернете видео, на котором неизвестные перекрыли движение и танцуют на проезжей части МКАД.