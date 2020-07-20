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Полиция задержала участников танцев на МКАД
Полиция задержала участников танцев на МКАД, на них составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:32
гумвд
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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гумвд, москва, происшествия

Полиция задержала участников танцев на МКАД

23:32 20.07.2020
3868
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полиция задержала участников танцев на МКАД, на них составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
На задержанных составили административные протоколы за нарушение ПДД, создавшее помехи в движении машин и управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке.
"В отношении задержанных сотрудниками полиции были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после появления в интернете видео, на котором неизвестные перекрыли движение и танцуют на проезжей части МКАД.
На видео, опубликованном в СМИ, несколько человек, выйдя из машин, оставшихся на проезжей части, танцуют и аплодируют, мешая движению других автомобилей.
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