https://ria.ru/20200720/1574621078.html
Полиция задержала участников танцев на МКАД
Полиция задержала участников танцев на МКАД, на них составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:32
2020-07-20T23:32
гумвд
москва
происшествия
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https://ria.ru/20181012/1530553027.html
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва, происшествия