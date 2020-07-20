https://ria.ru/20200720/1574620875.html
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, заявили в Минобороны Сирии
Самолеты ВВС Израиля атаковали с Голанских высот цели на юге Дамаска, ПВО Сирии отразили атаку, сообщает пресс-служба министерства обороны САР. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:22
2020-07-20T23:22
война в сирии
война в сирии
ввс израиля
сирия
дамаск (город)
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:74:3510:2048_1400x0_80_0_0_43d003c4e472c24cb5fe7ee43ce94786.jpg
https://ria.ru/20200720/1574620552.html
Киря Папка
Нужно уже сам Израиль взорвать.
7081
Dmitry Korman
Ничего нового, древняя мечта антисемитов. Одно радует, что большинство из них уже давно ушли мир другой, так и не дождавшись исполнения своей заветной мечты.
6393
7
сирия
дамаск (город)
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:74:3510:2048_1400x0_80_0_0_43d003c4e472c24cb5fe7ee43ce94786.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_972ca059f796cc5afdaa0e539c54f63d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_242:0:2290:2048_1400x0_80_0_0_5aa95c35f9bf2cdd144334ca82635c36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, ввс израиля, сирия, дамаск (город), израиль, в мире