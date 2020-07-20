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Война в Сирии
https://ria.ru/20200720/1574620875.html
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, заявили в Минобороны Сирии
Самолеты ВВС Израиля атаковали с Голанских высот цели на юге Дамаска, ПВО Сирии отразили атаку, сообщает пресс-служба министерства обороны САР. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:22
война в сирии
война в сирии
ввс израиля
сирия
дамаск (город)
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в мире
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https://ria.ru/20200720/1574620552.html
Нужно уже сам Израиль взорвать.
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Ничего нового, древняя мечта антисемитов. Одно радует, что большинство из них уже давно ушли мир другой, так и не дождавшись исполнения своей заветной мечты.
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сирия
дамаск (город)
израиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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война в сирии, ввс израиля, сирия, дамаск (город), израиль, в мире

Израиль атаковал цели на юге Дамаска, заявили в Минобороны Сирии

23:22 20.07.2020
1721
© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 20 июл - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля атаковали с Голанских высот цели на юге Дамаска, ПВО Сирии отразили атаку, сообщает пресс-служба министерства обороны САР.
Ранее сообщалось, что сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском.
"Ровно в 21.48 в понедельник вражеские самолеты Израиля выпустили несколько серий ракет с Голанских высот в направлении юга Дамаска", - сообщила пресс-служба.
По данным сирийского командования, системы ПВО сбили большую часть ракет. Нанесен лишь ограниченный материальный ущерб.
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Война в СирииВойна в СирииВВС ИзраиляСирияДамаск (город)ИзраильВ мире
Популярные комментарии
Нужно уже сам Израиль взорвать.
21 июля, 01:31
КПКиря Папка
1480055126355
Ничего нового, древняя мечта антисемитов. Одно радует, что большинство из них уже давно ушли мир другой, так и не дождавшись исполнения своей заветной мечты.
21 июля, 02:53
Dmitry Korman
61880000133
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