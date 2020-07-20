https://ria.ru/20200720/1574620834.html
В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:14
2020-07-20T23:26
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
москва
общество
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2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество