Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574620834.html
В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:26
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1400x0_80_0_0_88f2364e40c2565281731c0a800d8bec.jpg
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1400x0_80_0_0_88f2364e40c2565281731c0a800d8bec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:0:2725:2045_1400x0_80_0_0_e6c934d9c8c3a05fd197ca101c726fe0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_421:0:2468:2047_1400x0_80_0_0_33c47958168ada51bf9f928ab0b1d265.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

23:14 20.07.2020 (обновлено: 23:26 20.07.2020)
1062
© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число жертв заболевания в столице достигло 4331.
Днем ранее сообщалось о 15 умерших.
В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.
"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом", — подчеркнули в сообщении.
По последним данным ВОЗ, всего в мире от COVID-19 скончался 603 691 человек. Общее число случаев инфицирования достигло 14 348 858.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
375001011
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Курс рубля
Курс рубля уверенно вырос по отношению к доллару и евро
Логотип телеканала RT
YouTube заблокировал серию проекта RT о коронавирусе
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Крестный отец Ефремова рассказал о мучениях актера
Фотография семьи Государя Императора Николая II на палубе императорской яхты Штандарт (1907 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
Многоцелевой истребитель Су-27
В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
Киев
Население Украины в 2020 году сократилось почти на 117 тысяч человек
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Сотрудник полиции
Полиция задержала участников танцев на МКАД
Ноутбук
Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
Машина скорой помощи во Франции
В Франции в ДТП погибли пять детей из одной семьи, сообщили СМИ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
ЗРС С-300
Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
Бельгийские полицейские
В Бельгии расследуют смерть мужчины после задержания полицейскими
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51В Чите рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
Лента новостейМолния