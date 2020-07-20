В Франции в ДТП погибли пять детей из одной семьи, сообщили СМИ

На место происшествия выехали более 50 пожарных и три вертолета, чтобы доставить четырех серьезно раненых в больницу.

Расследование обстоятельств происшествия только началось, но первые свидетельства указывают на проблему с тормозами транспортного средства, которая привела к его съезду с дороги.