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В Франции в ДТП погибли пять детей из одной семьи, сообщили СМИ
Девять человек из одной семьи попали в ДТП во французском Дроме, пятеро детей погибли, четыре взрослых получили серьезные ожоги, сообщает радиостанция France... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:12
франция
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РИА Новости
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франция, в мире

В Франции в ДТП погибли пять детей из одной семьи, сообщили СМИ

23:12 20.07.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Девять человек из одной семьи попали в ДТП во французском Дроме, пятеро детей погибли, четыре взрослых получили серьезные ожоги, сообщает радиостанция France Bleu.
Авария произошла незадолго до 19.00 на трассе в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Автомобиль Renault Scenic слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Внутри было девять человек из одной семьи. Пятеро детей погибли, четверым взрослым удалось выбраться из горящего автомобиля, но они получили серьезные ожоги и находятся критическом состоянии.
На место происшествия выехали более 50 пожарных и три вертолета, чтобы доставить четырех серьезно раненых в больницу.
Расследование обстоятельств происшествия только началось, но первые свидетельства указывают на проблему с тормозами транспортного средства, которая привела к его съезду с дороги.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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