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Ассоциацию международного вещания обеспокоил запрет RT в Латвии и Литве
Ассоциация международного вещания (AIB) обеспокоена запретом трансляций каналов группы RT в Латвии и Литве. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T23:12
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Ассоциацию международного вещания обеспокоил запрет RT в Латвии и Литве

23:12 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ассоциация международного вещания (AIB) обеспокоена запретом трансляций каналов группы RT в Латвии и Литве.
"Похоже, меры были приняты на основе неверной информации и без соблюдения стандартных нормативных процедур", - приводит RT выдержки из послания, которое руководитель AIB Саймон Спэнсвик направил медиарегуляторам двух стран, а также послам в Великобритании, где находится главный офис ассоциации.
Ассоциация международного вещания также отмечает, что действия Вильнюса и Риги противоречат обязательствам, которые они взяли на себя, присоединившись к Глобальной коалиции по свободе СМИ.
AIB выразила надежду, что решение будет пересмотрено.
Офис телеканала RT
15 июля, 10:51
Совфед попросит МИД отреагировать на ситуацию с RT в странах Балтии
Ранее сообщалось, что литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary. Также ранее вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
14 июля, 13:24Медиавойны
Клишас прокомментировал ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии
В начале июля Симоньян иронично отметила в своем Twitter, что после того, как Литва решила запретить вещание каналов RT вслед за Латвией, стоит ждать, когда к акции по защите своего арабо- и испаноязычного населения от RT присоединится Эстония.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов RT.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Логотип телеканала RT
10 июля, 22:50
"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
511001
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МедиавойныМедиавойныУрмас РейнсалуЕвросоюзМИД ЭстонииДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЭстонияЛатвияВильнюсОбщество
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