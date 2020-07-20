Ассоциацию международного вещания обеспокоил запрет RT в Латвии и Литве

"Похоже, меры были приняты на основе неверной информации и без соблюдения стандартных нормативных процедур", - приводит RT выдержки из послания, которое руководитель AIB Саймон Спэнсвик направил медиарегуляторам двух стран, а также послам в Великобритании, где находится главный офис ассоциации.
AIB выразила надежду, что решение будет пересмотрено.
Ранее сообщалось, что литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary. Также ранее вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
В начале июля Симоньян иронично отметила в своем Twitter, что после того, как Литва решила запретить вещание каналов RT вслед за Латвией, стоит ждать, когда к акции по защите своего арабо- и испаноязычного населения от RT присоединится Эстония.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов RT.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".