Крестный отец Ефремова рассказал о мучениях актера

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Смертельная авария с участием Смертельная авария с участием Михаила Ефремова стала большим несчастьем, однако актера нельзя считать преступником, заявил "МК" его крестный отец актер и режиссер Василий Мищенко.

"Преступник следит за жертвой, готовится", — пояснил он.

Мищенко рассказал, что однажды тоже сел за руль нетрезвым и попал в ДТП.

"Но после этого случая навсегда прекратил. И Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни", — считает собеседник издания.

Он отметил, что Ефремов с уважением относится к вере, а после того как "грешит", очень мучается и кается. Крестный артиста назвал его совестливым и ранимым человеком. Он добавил, что иногда складывается обратное впечатление, однако это "защитная маска и бравада".

Как пишет "МК", Мищенко опасается, что Ефремова могут отправить на поселение.

"Лучше уж колония. Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нем как о человеке", — цитирует его издание.

Артист добавил, что если Ефремова отправят в колонию, то он поедет туда, чтобы встретиться с крестником.

Смертельное ДТП

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого умер в больнице на следующий день.

Как показала экспертиза, в момент аварии артист был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под домашним арестом. Сегодня московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу артиста.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов извинился перед семьей погибшего. Артист также заявил, что честно понесет наказание, назвав содеянное "непростительным". По словам адвоката родственников погибшего Александра Добровинского , они не приняли извинения, а от предложенных Ефремовым денег "полностью отказались".