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Глава МИД Ирана передаст Путину послание от Роухани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф везет с собой послание иранского президента Хасана Роухани для российского лидера Владимира Путина, сообщил... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:57
казем джалали
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
мария захарова
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
совет безопасности оон
евросоюз
владимир путин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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казем джалали, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, мария захарова, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, владимир путин, москва, сша, в мире

Глава МИД Ирана передаст Путину послание от Роухани

22:57 20.07.2020
428
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита ЕАЭС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф везет с собой послание иранского президента Хасана Роухани для российского лидера Владимира Путина, сообщил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
Глава МИД России Сергей Лавров проведёт во вторник переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Помимо передачи послания от Роухани для Владимира Путина, он (Зариф) также проведет переговоры со своим российским коллегой (Сергеем Лавровым) по поводу ядерной сделки, подписанной пять лет назад, развитию ситуации в регионе и двусторонним отношениям", - говорится в заявлении посла, опубликованном на сайте посольства.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Тегеран
15 июля, 15:05
Иран продолжит сотрудничать с Россией
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Казем ДжалалиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиМария ЗахароваМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровСовет Безопасности ООНЕвросоюзВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
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