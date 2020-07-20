В Брюсселе возобновился затянувшийся на четыре дня саммит ЕС

Политический аналитик: "торговля" между лидерами стран ЕС выглядит дико Лидеры стран Евросоюза уже несколько дней пытаются договориться о параметрах создаваемого в ЕС фонда восстановления экономики от глубочайшего кризиса. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политический аналитик Павел Шипилин.