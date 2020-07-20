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В Брюсселе возобновился затянувшийся на четыре дня саммит ЕС
Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:55
евросовет
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евросоюз
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РИА Новости
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353
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евросовет, шарль мишель, евросоюз, швеция, австрия, нидерланды, в мире

В Брюсселе возобновился затянувшийся на четыре дня саммит ЕС

22:55 20.07.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
"Добрый вечер и добро пожаловать на Евросовет по многолетнему бюджету и фонду восстановления. Президент только что начал пленарное заседание c 27 лидерами", - написал в Twitter пресс-секретарь Шарля Мишеля.
Изначально планировалось, что заседание стартует в 16.00, однако затем начало несколько раз переносилось из-за продолжавшихся телефонных консультаций Мишеля. Перед началом пленарных обсуждений Мишель сообщил, что подготовил новое предложение по главной теме саммита – пакету восстановления европейской экономики, которое стало результатом трехдневной совместной работы.
Согласно проекту документа, поступившему в распоряжение журналистов, в своем новом предложении Мишель хочет снизить с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро объем субсидий в создаваемом фонде восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, общей суммой в 750 миллиардов евро. При этом сумма займов составит 360 миллиардов вместо 250.
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Таким образом, президент Евросовета пошел на уступки лидерам "бережливой четверки" (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.
Согласно предложению главы Евросовета, 70% средств фонда восстановления должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть использованы в 2023 году. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года. В предложении также сохраняется озвученный ранее объем многолетнего финансового плана союза на 2021-2027 годы в 1,074 триллиона евро. Кроме того, странам нетто донорам (Германия, Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция) предполагается предоставить скидки или возврат части взносов из общеевропейского бюджета.
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