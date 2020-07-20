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Москалькова проверила условия содержания Фургала в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверила условия содержания бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Николая Мистрюкова РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T22:26
иван сафронов
сергей фургал
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван сафронов, сергей фургал, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, хабаровский край, происшествия

Москалькова проверила условия содержания Фургала в СИЗО

22:26 20.07.2020
1945
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверила условия содержания бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Николая Мистрюкова и обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, сообщила омбудсмен в Instagram.
"В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО 2 ФСИН России В. Н. Мистрюкова, С. И. Фургала, И. И. Сафронова. Проверила соблюдение порядка и условий содержания под стражей, оказания им медицинской помощи", - пишет омбудсмен.
Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме.
"По вопросам, которые были заданы, дала разъяснения и сделала запросы руководителям следственных органов и в администрацию СИЗО Лефортово", - заключила Москалькова.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. В понедельник президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с утратой доверия, врио главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы Дегтярев.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Иван СафроновСергей ФургалФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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