Москалькова проверила условия содержания Фургала в СИЗО

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверила условия содержания бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Николая Мистрюкова и обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, сообщила омбудсмен в Instagram.
"В связи с обращениями в мой адрес посетила содержащихся в СИЗО 2 ФСИН России В. Н. Мистрюкова, С. И. Фургала, И. И. Сафронова. Проверила соблюдение порядка и условий содержания под стражей, оказания им медицинской помощи", - пишет омбудсмен.
Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме.
"По вопросам, которые были заданы, дала разъяснения и сделала запросы руководителям следственных органов и в администрацию СИЗО Лефортово", - заключила Москалькова.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. В понедельник президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с утратой доверия, врио главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы Дегтярев.